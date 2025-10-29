Дъщерята на Бриджит Макрон отвръща на трансфобските слухове в съда

Най-малката дъщеря на Бриджит Макрон свидетелства в съда от името на майка си във вторник като част от усилията на семейството за категорична борба с трансфобските слухове, че френската първа дама е била родена с мъжки пол.

"Не минава и седмица, без някой да ѝ каже за това“, каза Тифани Озиер пред съда. "Тя не може да игнорира всички ужасни неща, които хората казват за нея", споделя още младата дама, цитирана от Politico.

Озиер беше единственият свидетел, който се яви на двудневен процес срещу 10 души, обвинени в кибертормоз над първата дама на Франция чрез споделяне на съобщения в X, промотиращи конспиративни теории, които са се разпространили онлайн.

Твърденията включваха, че г-жа Макрон е била родена с мъжки пол е транссексуална. Друго твърдение е, че е родена с името на брат си Жан-Мишел Троньо, преди да приеме нова самоличност – твърдение, разпространено за първи път от крайно френско конспиративно издание Faits et Documents.

Очаква се присъдата да бъде произнесена по-късно.

Озиер каза, че конспиративните теории са направили "невъзможното“ майка ѝ "да има нормален живот“. Когато беше попитана за чичо си Жан-Мишел, тя свидетелства, че го е виждала "преди няколко месеца“ и че той "се справя много добре“.

Десетте обвиняеми – осем мъже и две жени на възраст между 40 и 60 години – представляват неочакван откъс от Франция. Те варират от заможен компютърен специалист, работещ в Швейцария, до мъж с тежки увреждания, "който прекарва много време в социалните мрежи“, самоопределящ се като духовен медиум, осакатен от дългове, и тих заместник-кмет в селски град.

Съобщенията, прочетени на глас в съда, се колебаеха между груби шеги за предполагаемата полова идентичност на Бриджит Макрон, конспиративни теории за медийно прикриване и подигравки към 24-годишната разлика във възрастта между нея и президента.

В своя защита повечето обвиняеми цитираха свободното слово, позовавайки се на наследството на "Шарли Ебдо“ – сатиричното седмично издание, известно с провокативните си карикатури и неподчинението си срещу терористичната атака срещу списанието през 2015 г., при която загинаха 12 души.

Тифани Озиер каза, че широко разпространените слухове са накарали майка ѝ да промени поведението си и винаги да се притеснява, че начинът, по който се облича или се представя, може да бъде използван от конспиративни теоретици, за да я атакуват. Тя също така каза, че майка ѝ е станала "тревожна“, че седемте ѝ внуци може да се сблъскат с тормоз в училище.

72-годишната Бриджит Макрон се запознава със сегашния си съпруг Еманюел, когато той е бил неин ученик в тийнейджърска възраст в частно училище в Амиен, град на около 1,5 часа северно от Париж. В иска на семейство Макрон се посочва, че "през цялото време отношенията учител-ученик между г-жа Макрон и президента Макрон са оставали в рамките на закона“.

В иска са представени и снимки на Бриджит като дете и от първия ѝ брак през 1974 г.