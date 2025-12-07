Келлог: Мирното споразумение за Украйна е много близо

Напускащият пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна заяви, че споразумението за прекратяване на войната в Украйна е „много близо“ и сега зависи от разрешаването на два основни нерешени въпроса: бъдещето на украинския регион Донбас и атомната електроцентрала в Запорожие.

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. след осем години на сражения между подкрепяните от Русия сепаратисти и украинските войски в Донбас, който се състои от регионите Донецк и Луганск.

Войната в Украйна е най-смъртоносният конфликт в Европа от Втората световна война насам и предизвика най-голямото противопоставяне между Русия и Запада от времето на Студената война.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келлог, който ще се оттегли от поста си през януари, заяви пред Форума за национална отбрана „Рейгън“, че усилията за разрешаване на конфликта са в „последните 10 метра“, които според него винаги са най-трудни, предава Ройтерс.

Келог заяви, че двата основни нерешени въпроса са свързани с територията

– предимно бъдещето на Донбас – и бъдещето на украинската атомна електроцентрала в Запорожие, най-голямата в Европа, която е под руски контрол.

„Ако успеем да решим тези два въпроса, мисля, че останалото ще се нареди доста добре“, заяви Келлог в събота в Президентската библиотека и музей „Роналд Рейгън“ в Сими Вали, Калифорния. „Почти сме готови. Наистина сме много, много близо."

Келог, пенсиониран генерал-лейтенант, служил във Виетнам, Панама и Ирак, заяви, че мащабът на смъртните случаи и ранените, причинени от войната в Украйна, е „ужасяващ“ и безпрецедентен по отношение на регионална война.

Келог заяви, че заедно Русия и Украйна са претърпели повече от 2 милиона жертви, включително мъртви и ранени, от началото на войната. Нито Русия, нито Украйна разкриват достоверни оценки за своите загуби.

Москва твърди, че западните и украинските оценки надценяват нейните загуби. Киев твърди, че Москва надценява оценките за украинските загуби.

В момента Русия контролира 19,2% от Украйна, включително Крим, който анексира през 2014 г., цялата Луганска област, над 80% от Донецка област, около 75% от Херсонска и Запорожска област, както и части от Харковска, Сумска, Миколаївска и Днепропетровска област.