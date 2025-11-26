Африканци се озоваха на фронта в Украйна, тръгнали към Русия за курсове за бодигардове

Южноафрикански депутат е обвинен в улесняване на изпращането на 17 мъже от Южна Африка и Ботсвана в Русия под прикритието на фалшив курс за бодигардове. Веднъж пристигнали там, на новобранците са били представени военни договори на език, който не разбират, а семействата им не са могли да се свържат с тях.

Текстови съобщения и снимки, прегледани от Bloomberg, показват, че младите мъже са пристигнали във военната зона в Донбас, докато политикът ги е уверявал, че "това не е фронтовата линия" и че телефоните им се конфискуват "само за да ги изплашат".

Случаят сега се разследва от специално звено на южноафриканската полиция, според Kyiv Post.

Дудузиле Зума-Самбудла, член на Националното събрание от партията uMkhonto weSizwe (MK), политическата партия, основана от баща ѝ, е обвинена, че е организирала прехвърлянето на 17 мъже от Южна Африка и Ботсвана в Русия. Съобщава се, че на новобранците е било казано, че отиват на обучение за бодигардове, свързано с партията MK. В действителност, според кореспонденцията, цитирана от Bloomberg, на мъжете са били представени военни договори, написани на език, който не разбират, и семействата им не са могли да се свържат с тях след това.

Снимки, прегледани от Bloomberg, показват мъжете в камуфлажни униформи, участващи в бойно обучение с руски инструктори.

Роднини са изпратили съобщения до журналисти, в които Зума-Самбудла ги уверява, че мъжете "няма да бъдат изпратени на фронтовата линия" и твърди, че тя "лично ще ги изтегли", ако това се случи. Съобщенията в WhatsApp, анализирани от журналисти, показват, че един от младите мъже е писал на Зума-Самбудла:

"Стягаме багажа и се готвим да отидем във военната зона", питайки защо се конфискуват телефоните и банковите им карти. Зума-Самбудла му отговорила: "Това не е фронтовата линия. Просто те плашат", добавяйки, че могат да бъдат назначени само на патрули, готвене или почистване на оръжия, и обещавайки да "ги спаси лично", ако бъдат изпратени на фронта.

В други съобщения Зума-Самбудла твърди, че самата тя е посещавала същия курс за бодигардове, казвайки на новобранците, че инструкторите "ще ви предизвикат, точно както направиха с мен", но настоявайки, че "всичко ще бъде наред".

Случаят е поет от специално полицейско звено, което разследва престъпления срещу държавата, за да определи евентуални обвинения.

Южноафриканското президентство заяви в началото на ноември, че е било помолено да репатрира 17-те мъже, за които се твърди, че са "пленници" в Донбас, след като са били примамени там "под претекст за доходоносни трудови договори".

Незаконно е южноафриканските граждани да служат във въоръжените сили на чужда държава без разрешение от правителството.

Зума-Самбудла е пътувала преди това до Русия, публично е изразявала подкрепа за Владимир Путин и е критикувала настоящия президент на Южна Африка, Кирил Рамафоса, който преди това е разпоредил разследване на руски дейности по набиране на персонал, насочени към южноафрикански граждани.

Украинският проект "Искам да живея", който помага на руски войници да се предадат безопасно, казва, че този случай подчертава мащаба и организацията на руските мрежи за набиране на войници, действащи в Африка.