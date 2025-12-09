IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Зеленски е готов за избори в Украйна

Мандатът му трябваше да приключи през 2024 година

09.12.2025 | 18:30 ч. 14
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА.

Изказването на украинския президент е в отговор на критиките от страна на американския президент Доналд Тръмп, който по-рано в интервю за Politico заяви, че Украйна използва войната, за да избегне провеждането на избори.

Мандатът на Зеленски трябваше да приключи през 2024 година.

Свързани статии

Украинският лидер беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос.

По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски президент мандат избри военно положение войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem