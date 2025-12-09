Зеленски е готов за избори в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА.

Изказването на украинския президент е в отговор на критиките от страна на американския президент Доналд Тръмп, който по-рано в интервю за Politico заяви, че Украйна използва войната, за да избегне провеждането на избори.

Мандатът на Зеленски трябваше да приключи през 2024 година.

Украинският лидер беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос.

По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна. / БТА