Песков: Руските власти трябва да бъдат предпазливи на фона на заплахите на Киев

Руските държавни служители трябва да проявяват предпазливост на фона на заплахите, идващи от Украйна. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки твърденията на властите в Киев, че украинските разузнавателни служби са способни да подслушват Кремъл, предава ТАСС.
„Разузнавателните служби си вършат работата, особено вражеските. Това диктува необходимостта служителите да бъдат изключително внимателни“, отбеляза Песков в интервю за RTVI .
Песков обърна внимание на това, коментирайки последните изявления на началника на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната Кирил Буданов.
По-рано Буданов, в интервю за РБК-Украйна, съобщи, че украинските разузнавателни служби уж имат възможност да подслушват разговори на служители на Кремъл.