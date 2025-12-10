IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Руските власти трябва да бъдат предпазливи на фона на заплахите на Киев

Разузнавателните служби си вършат работата

10.12.2025 | 15:34 ч. Обновена: 10.12.2025 | 15:47 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Руските държавни служители трябва да проявяват предпазливост на фона на заплахите, идващи от Украйна. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки твърденията на властите в Киев, че украинските разузнавателни служби са способни да подслушват Кремъл, предава ТАСС.

„Разузнавателните служби си вършат работата, особено вражеските. Това диктува необходимостта служителите да бъдат изключително внимателни“, отбеляза Песков в интервю за RTVI .

Песков обърна внимание на това, коментирайки последните изявления на началника на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната Кирил Буданов.

По-рано Буданов, в интервю за РБК-Украйна, съобщи, че украинските разузнавателни служби уж имат възможност да подслушват разговори на служители на Кремъл.

Песков Русия Украйна война
