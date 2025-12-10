Франция алармира: Евросредства може да са се озовали в ръцете на "Хамас"

Делегираният френски министър по въпросите, свързани с Европа, Бенжамен Адад е поискал от Европейската комисия да изясни дали е имало отклоняване на европейски средства, предназначени за неправителствени организации и в крайна сметка дали тези пари са се озовали в ръцете на палестинското ислямистко движение „Хамас“, предаде Франс прес.

"Неотдавна получих сигнали за подозрения относно установения от „Хамас“ още през 2020 г. механизъм за проверки на организациите, било то правителствени и неправителствени, действащи в палестинските територии“, пише Адад в писмо, адресирано до дипломат номер едно на ЕС Кая Калас и еврокомисарите Дубравка Шуица, Майкъл Макграт и Магнус Брунер.

Припомняйки, че ЕС отпуска финансиране за някои от тези хуманитарни организации, като например Норвежкия съвет за бежанците или Международната медицинска група, Адад отбелязва, че има информации, които пораждат голямо безпокойство относно европейското финансиране и относно защитата на европейските данъкоплатци, които трябва да могат да се уверят, че техният принос служи изключително за хуманитарни цели.

Още миналия май френският министър поиска от Брюксел да затегне контрола върху европейското финансиране, за да не се озове то у лица и структури, свързани с антисемитизма или ислямизма.

Заедно с Австрия и с Нидерландия Франция направи на европейско ниво предложения, целящи да се гарантира принципа на зачитане на европейските ценности от страна на онези, които получават европейско финансиране, припомня Бенжамен Адад в писмото си, адресирано до европейските представители. Той подчертава, че според Франция не може да се толерира европейско финансиране да бъде отпускано на организации, действащи за хуманитарни цели, сред които структури, които са били поставени под форма на намеса от страна на мрежите, изтъкани от „Хамас“. Тези международни организации не трябва да се намират в ситуация, при която да са принудени да приемат подкрепата на една структура, смятана за терористична на европейско ниво, за да могат чрез тази подкрепа да предоставят хуманитарни услуги и грижи, допълва Адад.

Франция призовава и за увеличаване на прозрачността и за прилагане на оперативни средства, чрез които по-добре ще се контролира потокът на средства. Франция освен това препоръчва да има и механизъм за преустановяване на плащанията, който да е по-строг и ЕС като цяло да бъде още по-бдителен.

