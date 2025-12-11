САЩ са задържали петролен танкер край Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Агенцията отбелязва, че в резултат петролът е поскъпнал, а напрежението между Вашингтон и Каракас, което вече е високо, рязко се е изострило.

"Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега" каза вчера Тръмп.

Американският президент, който оказва натиск върху венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли, добави многозначително, че очаква "да се случат и други неща".

Попитан какво ще се случи с петрола на борда на задържания танкер, Тръмп отговори: "Ще го запазим, предполагам."

Той не даде повече подробности за кораба.

Танкерът е част от "незаконна мрежа за превоз на петрол, подкрепяща чуждестранни терористични организации", заяви обаче главният прокурор на САЩ Пам Бонди, цитирана от ДПА.

Тя уточни, че плавателният съд по-конкретно е бил използван за транспортиране на подлежащ на санкции петрол от Венецуела и Иран.

Бонди публикува и видеозапис на операцията по задържането на кораба.

Според телевизия Си Би Ес става въпрос за танкера "Скипър", на който САЩ наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула". Администрацията на Тръмп обмисля още подобни акции, написа в "Екс" репортер на американската медия, цитиран от Ройтерс.

Венецуелското правителство осъди задържането на кораба като "безсрамна кражба" и акт на пиратство.

Президентът Мадуро поиска да бъде сложен "край на незаконната и брутална намеса" от страна на Съединените щати.

Тръмп неведнъж е повдигал въпроса за възможна военна интервенция на САЩ във Венецуела, отбелязва Ройтерс. Това е първото известно задържане на танкер в региона, откакто той нареди мащабното струпване на американски войски в региона. Иначе в последно време САЩ нанасят удари по предполагаеми наркотрафикантски кораби, което предизвика безпокойство сред конгресмени и правни експерти.

Радар, инсталиран миналия месец от САЩ в Тринидад и Тобаго - островна държава, която се намира близо до Венецуела - вече функционира, отбелязва АФП.

Самият Тръмп каза в началото на миналия месец, че не обмисля война срещу Венецуела, но че дните на Мадуро начело на страната са преброени.

Цените на петрола се повишиха след новината за задържането на танкера.

Венецуела е изнасяла през ноември над 900 000 барела на ден - третата най-висока месечна средна стойност тази година, посочва Ройтерс. Вашингтон засили натиска върху Каракас, но за момента не възпрепятства самия експорт.

Венецуела междувременно бе принудена да намали значително цените на суровия си петрол за своя основен купувач - Китай, заради нарастващата конкуренция от страна на Русия и Иран, които също изнасят санкциониран петрол.

(БТА)