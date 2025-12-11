Мъж почина заразен от бяс след бъбречна трансплантация

Мъж от Мичиган е починал от бяс, след като получил бъбрек от донор, който също загубил живота си вследствие на заболяването. Пациентът претърпял трансплантацията в болница в Охайо през декември 2024 г., съобщи „Гардиън“.

Около 5 седмици по-късно той започнал да проявява симптоми – тремор, слабост в долните крайници, объркване и инконтиненция. Скоро след това той бил хоспитализиран и поставен на командно дишане, а впоследствие починал. Въпреки че семейството му уверило лекарите, че мъжът не е имал контакт с животни, изследванията потвърдили, че той е заразен с бяс.

Медиците проверили документите на донора – мъж от щата Айдахо – и открили, че в анкетата за оценка на риска от инфекциозни заболявания той заявил, че е бил одраскан от скункс. Близките му разяснили, че два месеца по-рано, през октомври, кагота хванал коте в плевнята на имота си, към него се приближил агресивен скункс.

Мъжът отблъснал животното, но получил драскотина на подбедрицата. 5 седмици по-късно той вече проявил симптоми като обърканост, затруднено преглъщане и ходене, халюцинации и схванат врат. Два дни по-късно той бил намерен в безсъзнание в дома си след инфаркт. Въпреки че бил реанимиран и хоспитализиран, след няколко дни той изпаднал в мозъчна смърт, а животоподдържащите му системи били изключени. Част от органите му, включително левия му бъбрек, били дарени.

След като лекарите се усъмнили, че реципиента може да е заразен с бяс, лабораторните проби от донора били тествани отново – първоначално те били отрицателни, но биопсия от бъбреците му открила щам, съвместим с бяс от сребрист прилеп.

Рузелтатите от разследването описват тройна верига на предаване: прилеп заразява скункс, скунксът заразява донора, донорът заразява реципиента.

Това е едва четвъртият документиран случай на предаване на бяс чрез трансплантация в САЩ от 1978 г. насам. Трима души са получили органи от същия донор. /БГНЕС