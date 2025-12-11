Буря потопи Газа, отнесе палатките

Проливни валежи потопиха много палатки в ивицата Газа, след като буря връхлетя анклава, информираха репортери от местни медии, цитирани от ДПА.

Израел и палестинските територии бяха засегнати от продължителни валежи и силни ветрове, което влоши условията на много хора, живеещи в палатки в опустошената ивица Газа. Снимки в социалните мрежи показаха как палестинците от анклава се опитват да изгребат водата от палатките си с кофи и тенджери, а деца бяха показани как стоят до глезените във вода.

Четиридесет и две годишният палестинец Ахмед Абу Рамад, живеещ в палатка в южната част на ивицата Газа, каза пред репортери, че се е опасявал, че палатката му може да се срути. "Цяла нощ държах главната подпора на палатката с две ръце", заяви той.

Тридесет и три годишната Маха ас Сейн посочи, че живее със семейството си в стая в полуразрушена сграда в град Газа, и отбеляза, че децата ѝ се опасяват, че покривът може да падне.

Израелският вестник "Аарец" съобщи, позовавайки се на спасителни екипи, че много палатки са се срутили, а хората са потърсили убежище в препълнени обществени сгради без отопление.

Очаква се бурята да продължи до петък тази седмица.

Израелски медии съобщиха, че пътниците на борда на яхта, пътуваща до Кипър от Израел, са били обявени за изчезнали, след като контактът с тях е бил загубен.

Полет от Кипър за Израел беше принуден да се отклони над ливанска територия, въпреки че Израел и Ливан са все още формално във война. /БТА