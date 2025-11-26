След смъртта на Чарли, Ерика Кърк се молела да е бременна

Съпругата на Чарли Кърк — Ерика — разказва, че се е "молила" да е бременна, след като съпругът ѝ беше убит.

В разговор с Мегин Кели по SiriusXM, в предаването "The Megyn Kelly Channel", 36-годишната вдовица, че двамата с покойния ѝ съпруг, който беше на 31 години, са мечтали за четири деца. И след убийството му на 10 септември в Университета в Юта тя се е надявала да носи третото им бебе.

„Искахме да имаме четири деца. И аз се молех на Бог да съм бременна, когато го убиха. Бях като: "Господи, това би била най-голямата благословия посред цялата тази катастрофа“, каза тя на 55-годишната Кели.

Ерика и Чарли имат общи две деца — 3-годишна дъщеря и 1-годишен син.

Ерика сподели още, че съветва жените — особено по-младите — да не отлагат създаването на семейство, ако това наистина искат.

"Когато видя млади двойки, им казвам: "Моля ви, не го отлагайте", особено ако сте млади жени — не го отлагайте. Кариера винаги можеш да имаш. Винаги можеш да се върнеш на работа. Но не можеш просто да се върнеш и да имаш деца — а те растат толкова бързо. И двамата се молехме, бяхме толкова развълнувани при мисълта да разширим семейството си“, казва тя.

На 10 септември Чарли Кърк — водеща фигура сред крайнодесните коментатори и основател на групата Turning Point USA — почина на 31 години, след като беше застрелян по време на университетско събитие в Юта. Президентът Доналд Тръмп съобщи за смъртта му чрез пост в Truth Social.

„Великият, дори Легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не разбираше или не усещаше сърцето на американската младеж така, както го правеше Чарли. Обичан и уважаван беше от всички, особено от мен — а сега вече не е сред нас“, написа тогава президентът.

Кърк е бил на първата спирка от "American Comeback Tour" в Орем, Юта, където е водил знаковата си „Prove Me Wrong“ ("Докати/убеди ме в обратното") маса, когато изстрелът е прозвучал. Видео от мястото показва как е улучен в областта на главата или врата, докато говори.

В началото властите нямаха задържан, но на 11 септември — след мащабно издирване — арестуваха заподозрения: 22-годишния Тайлър Робинсън. Срещу Робинсън вече са повдигнати множество обвинения, включително утежнено убийство. През септември окръжният прокурор на Юта, Джеф Грей, обяви, че прокуратурата ще търси смъртна присъда. През същия месец Ерика получи ограничителна заповед, която забранява на Робинсън да се опитва да се свърже с нея.