"Хамас" не възнамерява да предаде оръжията си съгласно мирния план на САЩ

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" е готова да остави оръжията си в склад в Ивицата Газа, но не възнамерява да ги предаде, както е предвидено в мирния план на САЩ, заяви ръководителят ѝ Халед Мешаал в ефира на телевизия "Ал Джазира".

Планът, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп и подкрепен от резолюция на ООН, предвижда разоръжаване на "Хамас" във втората фаза, която по думите на Тръмп ще се случи "много скоро".

Мешаал обаче говори за реалността на окупацията и емоционалната тежест, която тя оказва върху палестинците. "Разоръжаването на палестинците е като отнемане на душата им", заяви той в интервю за телевизионния канал на "Ал Джазира", излъчено вчера.

След като "Хамас" предаде на Израел още едно тяло, в Ивицата Газа остават тленните останки само на един заложник. Ако те бъдат предадени скоро и Израел предаде в замяна телата на 15 палестинц, задълженията на двете страни по първата фаза от плана на Тръмп ще бъдат изпълнени, отбелязва ДПА.

Остава обаче да се види дали преходът към втората фаза ще бъде успешен. В нея се предвижда наред с разоръжаването на "Хамас" разполагането на международни стабилизационни сили в Ивицата Газа.

Мешаал заяви, че "Хамас" отхвърля всякаква форма на окупация, но няма възражения срещу разполагането на международни стабилизационни сили по границите на палестинския анклав.

Днес израелски представител заяви, че "Хамас" "ще бъде разоръжен" като част от плана на Тръмп, като опроверга казаното от Мешаал. "Терористичната група ще бъде разоръжена, а Ивицата Газа ще бъде демилитаризирана", заяви израелският представител, който пожела да запази анонимност, в отговор на въпрос на Франс прес относно вчерашното изказване на Мешаал. (БТА)