Новини Днес | 12

Два милиона души без ток в Сао Паоло заради мощна буря

Стихията доведе до хаос на летищата, спря и водата

12.12.2025 | 07:54 ч. 0
Снимка БГНЕС

Два милиона души останаха без ток заради мощна буря в Сао Пауло. Вятърът събори дървета и електрически стълбове. Прекъсването на тока доведе до хаос на летищата и дори спиране на водата.

От градското водоснабдяване казаха, че без ток помпите не могат да работят. На двете летища, които обслужват вътрешните и международните полети отмениха над 320 само за 24 часа. Това остави десетки хиляди пасажери в неизвестност как да пътуват.

Спирането на тока заради силна буря е чувствителна тема в Сао Пауло, след подобни случаи през 2023 и 2024 година. Жителите на най-големия град в Южна Америка обвиняват електрическите компании, че не работят качествено.

От основния доставчик казаха, че бурята е била най-силната от 60 години и вината не е тяхна. 

"В 8 сутринта вятърът събори дърветата. Жиците минават през клоните, а това са стари дървета. Затиснаха коли и камиони. Даже блокираха улиците и хората не могат да излязат. Тук има жители, които ходят на регулярно лечение. Даже телефоните им спряха", сподели брокерът на недвижими имоти Ебора Андраде.

“Аз пристигнах от Рио де Жанейро. Тук трябваше само да направя връзка към Гояния. Но отмениха полета и го насрочиха за следващия ден. Така че трябваше да прекарам нощта в Сао Пауло, а тук нямат хотели, с които да работят, и беше от собствения ми джоб. Ще чакам компенсация. А сега се опитвам да намеря полет. За Рио или Гояния", каза студентката Милена Порто. /NOVA

буря сао паоло ток летища вода
