Пътник опита да отвори вратата на самолета при полет до Хонконг

Няма пострадали пътници и членове на екипажа

12.12.2025 | 10:36 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

От авиокомпанията "Катай Пасифик" (Cathay Pacific) съобщиха, че на 10 декември пътник на полет от Бостън до Хонконг се е опитал да отвори вратата на самолета по време на движение, предаде Ройтерс.

Авиокомпанията заяви, че нито един от пътниците или членовете на екипажа не е пострадал и самолетът е кацнал безопасно. Инцидентът в момента се разследва от полицията на града.

Полицейското управление в Хонконг за момента не отговорило на искането за коментар.

"Нашият кабинен екипаж незабавно се е заел със ситуацията, проверил е вратата, за да се увери, че е добре затворена, и е докладвал инцидента пред съответните власти и полицията“, заявиха от авиокомпанията и допълниха: "В "Катай" безопасността на нашите клиенти и екипаж е водеща при всяко решение, което вземаме".

В. "Саут Чайна морнинг пост" идентифицира пътника като 20-годишен мъж от континентален Китай. Ройтерс не успя да провери през независим източник самоличността на пътника. (БТА)

 

Тагове:

Катай Пасифик пътник отваряне на вратата полет
