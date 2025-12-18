Може ли някой да спре популистката десница в Европа?

За уважаваните мъже, управляващи трите най-големи страни в Западна Европа, мизерията е струпана върху мизерията. Всички те управляват при застоял жизнен стандарт и намаляващо глобално влияние.

Във Великобритания и Франция техните съперници от популистката десница са нетърпеливи да вземат властта (дори "Алтернатива за Германия" или "АзГ" може да спечели няколко провинциални избори следващата година). А Америка, техният ключов съюзник, току-що ги обвини, че ускоряват Европа към това, което нарича "цивилизационно заличаване", пише The Economist.

Тези трима лидери също предупреждават за катастрофа – ако партиите на популистката десница триумфират. Фридрих Мерц, канцлерът на Германия, описва правителството си като последния шанс на центризма. След като неговата коалиция загуби европейските избори миналата година, френският президент Еманюел Макрон говори за опасността от гражданска война. Този месец британският премиер сър Киър Стармър заяви пред The ​​Economist, че Reform UK е предизвикателство към „самата същност на това, което сме като нация“.

Доктрините на популистката десница наистина съдържат много за осъждане. И все пак говоренето за тях в апокалиптичен план е обречено на провал. Заради самите тях и за доброто на своите страни, водещите политици и техните поддръжници спешно се нуждаят от различен подход.

От една страна, цялото това проповядване на обреченост намирисва на опит да се отклони вниманието от собствените им провали. Във Великобритания, след 14 години застой под ръководството на консерваторите, лейбъристкото правителство на сър Киър харчи повече за социални помощи и ще наложи рекордни данъци, дори когато бързият растеж му се изплъзва. Във Франция законът на г-н Макрон за повишаване на възрастта за държавно пенсиониране е отхвърлен, тъй като петият му министър-председател за три години прокарва бюджет през Народното събрание. В Германия планът на Мерц за „есен на реформите“ почти не се осъществи. Ако съдбата на Европа е заложена на карта, защо нейните лидери не правят повече?

Освен това, заплахите им не са достоверни. Някои популистко-десни администрации са опасни, други не. Джорджия Мелони управлява Италия почти както би управлявал конвенционален политик. Съветниците по реформите във Великобритания досега са били сравнително нормални. Вярно е, че партията на Виктор Орбан превзе и издои унгарските институции, но скоро може да бъде изгонена. Това не звучи като смъртта на демокрацията.

Апокалиптичният стил в европейската политика

Нищо чудно, че предсказването на бедствия не работи. Както показва силата на популистите в социологическите проучвания, огромен брой европейски избиратели просто не вярват на това, което им се казва. Междувременно елитите, осъзнаващи приливите и отливите на властта, се приближават до популистите, които някога са отбягвали. Джордан Бардела от Националния рали тихомълком се среща с френски бизнес лидери. Консервативните политици дезертират към Реформата, носейки на Найджъл Фараж така необходимия му законодателен и министерски опит. Само в Германия мейнстриймът изключва възможността за сътрудничество с AfD. Нейните депутати, втората по големина група в парламента, дори са забранени да бъдат заместник-председатели на Бундестага.

Всичко това обяснява защо стратегията на демонизация е самопровал. Мейнстрийм политиците казват, че защитават толерантността и трудещите се хора, но когато отхвърлят голяма част от електората като фанатици, те изглеждат нетолерантни и самодоволни. А когато предупреждават, че популизмът ще разруши визията им за това каква трябва да бъде Европа, това насърчава онези избиратели, които отчаяно искат да разтърсят нещата.

Ако демонизацията се проваля, каква е алтернативата? Отговорът започва с нетърпението за промяна, което популистката десница използва толкова успешно – и което този вестник споделя. Следващата стъпка е да се проучи колко е вероятно популистите да извадят Европа от нейното самодоволство. Ангажираността може да подобри лошите политики, ако популистите са готови да ги променят – и ако откажат, това разкрива тяхната глупост.

Най-обещаващият популистки проект е икономиката.

Когато Националният сбор, Реформата и AfD говорят с бизнеса, те се фокусират върху дерегулацията както на национално ниво, така и, за Франция и Германия, в Брюксел. Те казват, че искат по-ефективно управление и по-ниски данъци. Те се обръщат към силата на технологиите. И се оплакват, че държавата наказва инициативата и поемането на риск, като същевременно харчи твърде много за социални помощи.

Всичко това е добре дошло, но е само половината от историята. За Великобритания, Франция и Германия европейската икономическа интеграция е най-очевидният източник на растеж. И все пак популистите са на път на сблъсък с Европейския съюз, което би довело до унищожаващо растежа деградиране на единния пазар. Фиаското на DOGE на Илон Мъск показва колко е трудно да се свие добре държавата. Бардела иска данък върху богатството и беше против повишаването на пенсионната възраст.

По други въпроси популистите се хващат за недоволството, но предлагат решения, които са глупави. Много европейци се тревожат за имиграцията, страхувайки се, че тя ще навреди на обществените услуги и ще промени националните култури. Но популистите и предупрежденията на Америка са остарели: легалната имиграция е достигнала своя връх и, с изключение на Великобритания, нелегалната имиграция в Европа е наполовина на това, което беше през 2023 г. Популистите са и жестоки. Разговорите за масово депортиране или език, предназначен да накара имигрантите да се чувстват презирани, са ксенофобски.

Повечето европейци не се тревожат за геополитиката, но би трябвало. Във време, когато Америка е все по-малко склонна да ръководи колективната защита на Европа, популистите повтарят опасното убеждение на Доналд Тръмп, че континентът ще бъде по-безопасен, ако е по-малко обединен и ако всяка държава преследва своите национални интереси. Те също така показват сляпа слабост към автократите в Русия и Китай. Владимир Путин сигурно ги окуражава.

Националните избори във Франция са след 18 месеца, в Германия през март 2029 г. и във Великобритания чак до август 2029 г. Много неща могат да се променят през това време. Ако водещите политици го прекарат в пронизително демонизиране на популисти, те несъмнено ще се почувстват по-добре, но няма да помогнат на страните си. Би било по-мъдро от тях да подложат бъдещите правителства на демократичния контрол, който заслужават.