Управляващата коалиция на Мерц може да се разпадне

В Християндемократическия съюз (ХДС), воден от германския канцлер Фридрих Мерц, възникнаха проблеми заради дискусиите за пенсионната реформа. Членовете на партията не могат да постигнат съгласие по въпроса, което излага партията на риск от разпад, според Bloomberg.

Нестабилният управляващ съюз на германския канцлер Фридрих Мерц със социалдемократите е изправен пред екзистенциална криза, създадена от самия него, която може да доведе до неговия крах само седем месеца след поемането на властта, пише изданието.

Баербел Бас намекна тази седмица, че ако пенсионният законопроект не бъде приет, това може да означава края на коалицията. Това потенциално може да доведе до нови национални избори в момент, когато крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AfD) е на първо място в някои проучвания, подкрепена от тревогата за стагниращата икономика.

Затруднени от коренно различаващите се позиции по ключови въпроси, канцлерът и неговите социалдемократически партньори се борят да убедят избирателите, че могат да изпълнят обещанията си за съживяване на растежа, укрепване на вътрешната сигурност и въоръжените сили, както и за ремонт на разпадащите се пътища и мостове.

Редица мерки, приети от май насам, включително специални фондове, финансирани с дълг, за военните и инфраструктурата на стойност стотици милиарди евро, отнемат време, за да дадат резултат.

Германският индекс DAX е нараснал само с около 2% от 6 май,

когато Мерц пое управлението, като по-голямата част от почти 20-процентното му повишение през тази година бе постигнато в очакване на обещанията за разходи на новото правителство. Доходността на 10-годишните облигации на страната се е повишила с около 20 базисни пункта, докато дългосрочният дълг е нараснал два пъти повече поради увеличаването на фискалните разходи.

Промишлените групи реагираха положително на някои от ранните инициативи на правителството, като същевременно обвиниха Мерц и неговите министри, че не действат с необходимата спешност, за да възстановят глобалната конкурентоспособност на Германия.

Петър Лайбингер, президент на влиятелното бизнес лоби BDI, предупреди тази седмица, че производителите от автомобилната до стоманодобивната и химическата промишленост „се сблъскват с драматичен спад“ с наближаването на края на годината.

След като във вторник стана ясно, че някои от по-младите консерватори отказват да се откажат от опозицията си, Мерц и неговите мениджъри поемат голям риск, като продължават с гласуването на пенсионния законопроект, имайки предвид малката мнозинство на коалицията.

Приемането на закона може да бъде улеснено благодарение на ход на опозиционната Лева партия, която в сряда обяви, че нейните депутати ще се въздържат. За да бъде приет закон в Бундестага, е необходимо само да има повече гласове „за“ отколкото „против“.

Въздържането на всички 64 депутати от Левата партия би намалило необходимите за мнозинство гласове до 284 – праг, който правителството би трябвало лесно да преодолее. Но приемането на закона само с помощта на антикапиталистическата партия би било празна победа и не би допринесло много за укрепването на позициите на Мерц.

Канцлерът е подложен на силен натиск в рамките на партията си заради това, което някои възприемат като прекомерни отстъпки към SPD. От своя страна, център-лявата партия не положи много усилия да постигне компромис по пенсионната мярка, която беше част от съвместния план за управление, договорен от коалиционните партньори преди встъпването им в длъжност.

По време на закрито заседание на фракцията във вторник Мерц призова всички консервативни депутати да подкрепят спорния законопроект, според двама участници. Той също така се позова на настоящите геополитически сътресения и предупреди, че отрицателен вот би имал драматични последствия, казаха участниците, които пожелаха да останат анонимни, тъй като става дума за частно заседание.

Преждевременният край на коалицията би дошъл в критичен момент за германската икономика, която се сви през 2023 и 2024 г. и едва отбеляза растеж през тази година.

След изборите през февруари и последващото облекчаване на строгите правила за дълговете, първоначалният оптимизъм, че Германия ще бъде отново двигател на европейската икономика, избледня. Миналия месец съветниците на Мерц намалиха прогнозите си за растеж през следващата година до под 1%.