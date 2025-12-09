IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ

Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа, каза германският канцлер

09.12.2025 | 14:18 ч. Обновена: 09.12.2025 | 14:19 ч. 43
Снимка: архив, БГНЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ, в отговор на новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на Вашингтон, предаде Ройтерс.

Той определи някои части от Стратегията за национална сигурност, представена от американския президент Доналд Тръмп, като "неприемливи" от европейска гледна точка, особено по отношение на прогнозата за "цивилизационното заличаване" на Европа.

"Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа", подчерта германският канцлер по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц, където се намират важни американски военни бази.

Мерц добави, че европейските държави трябва сами да поемат отговорност за отстояването на демокрацията.
(БТА)

