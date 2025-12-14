Деца в Запорожие се готвят за война, докато руснаците са само на 15 км разстояние

Новото училище в Балабине е част от проблемното преживяване, пред което са изправени украинците. Децата трябваше да се откажат от футболното си игрище, за да гледат как цялото училище е заровено под земята, на седем метра дълбочина, а след това входовете са защитени с мрежа против дронове, пише El Mundo.

Старата училищна сграда сега се използва само за извънкласни дейности, стига да не се включат сирените за въздушна тревога.

Балабине се намира на малко над пет километра от регионалния център, град Запорожие, и решението на местните власти да започнат изграждането на училища под земята е отговор на реалността, която не могат да игнорират: бавното, но постоянно настъпление на руските войски в тази южна провинция и най-вече разширяващия се обхват на техните безпилотни летателни апарати (БЛА). Оттук могат да се чуят експлозиите, които разтърсват фронтовите линии, които сега се намират на малко над 15 километра.

Екранът на входа показва училищния график. Но има и карта с предупреждения в реално време, която предупреждава за атаки с дронове, ракетни удари или страховитите бомби КАБ, тежащи стотици килограми. Регионите, засегнати от руски атаки, са показани в червено. Запорожие току-що беше добавено към този цвят.

„Идеята е пространството да служи и като убежище за населението в случай на нападение“, казва ръководителят на комплекса, в който живеят 645 деца – от деца в детска градина до тийнейджъри – и повече от петдесет учители.

Съоръженията са своеобразен лабиринт от отделения, разделени от панели, образуващи повече от половин дузина класни стаи, специализирани учебни зали, зала за игри, оборудвана с маса за пинг-понг, и дори кафетерия.

Подземното училище в Балабине обслужва и всички ученици от близкото село Малокатериновка. Селото, някога дом на 3000 души, е почти изцяло изоставено – останали са само шепа заклети ученици – докато е опустошено от руски бомбардировки и дронове, чиито позиции са само на пет километра.

С основния си фокус върху Донецк и стратегическата битка за Покровск, Москва се възползва от численото си превъзходство, за да започне изненадваща офанзива в източната част на региона, около град Гуляйполе, като същевременно разшири обхвата на своите дронове, приближавайки се до покрайнините на град Запорожие.

Според уебсайта за военен анализ Deep State, най-голямото настъпление на руската армия през ноември е било именно в посока Гуляйполе, където те са успели да напреднат с до 10 километра. Руснаците вече са се позиционирали в близост до този град – който някога е имал 15 000 жители, а сега има само няколкостотин – до средата на миналия месец и сега прибягват до масивна бомбардировка срещу него със страховитите ракети КАБ, които могат да носят стотици килограми експлозиви.

Командващият руските войски, генерал Валери Герасимов, обяви в началото на декември, че неговите подчинени са започнали операцията по превземането на Хуляйполе, твърдение, което Киев отрича, заявявайки, че вражеската армия остава в покрайнините на анклава.

Само на 11 ноември украинците признаха, че са се оттеглили от позиции в пет села в района на фона на съобщения за хаотично отстъпление, което дори е довело до престрелка между киевските войски, според Deep State.

Руснаците се възползваха от неблагоприятните метеорологични условия и успяха да преодолеят стената от дронове, както твърди военният анализатор Дмитро Снегирьов, който отбеляза, че въпреки повсеместното използване на тези устройства, само действията им не компенсират недостига на пехотен персонал, който измъчва украинците.

В момента Москва контролира 70% от провинцията, но столицата – дом на близо 800 000 души – остава в украински ръце.

Членовете на бригадата „Немезис“, създадена през 2023 г., са сред елитните части на украинската армия, които се опитват да компенсират числения си недостатък с технологии.

Войниците, сражаващи се в Запорожие, признават, че силите им са изправени пред недостиг на войски,

който е трудно да се компенсира дори с дронове, въпреки известните умения на местните пилоти. Джаз, 37-годишен командир и пилот на дрон от същата бригада „Немезис“, е съгласен.

Влошаващата се ситуация в региона е очевидна само на няколко минути път с кола южно от Запорожие. Сега мрежи против дронове се появяват само на 10 километра от главния регионален градски център. Бригади, разширяващи тези защитни тунели срещу безпилотни летателни апарати, са постоянно присъствие.

В тайното училище в Балабине група ученици посещават часове, водени от Александър Грибов. Украинският учител отговаря за предмет, добавен към учебната програма в съответствие с бурните времена, пред които са изправени децата: Защита на Украйна.

Децата се учат да стрелят с АК-47, използвайки симулатори, запознават се с всякакви експлозиви, овладяват основни техники за пилотиране на дронове и се обучават по дълъг списък от други предмети.