Новини Днес | 29

Супергрипът препълни болниците в Англия

Връщат мерки от времето на COVID-19

13.12.2025 | 12:47 ч. 7
кадър: NOVA

Грипът препълни болниците в Англия и се наложи да бъдат върнати някои предпазни мерки, познати от времето на коронавирусната криза. Здравните власти там признават, че това е най-тежкият грипен сезон, с който са се сблъсквали от десетилетие, а медиите наричат случващото се супергрип, предаде кореспондентът на NOVA. 

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение. Само през тази седмица те се увеличиха с над 50%, което доведе до препълнени спешни отделения и връщане на задължителното носене на маски в болничните заведения.

Властите съобщиха, че 2660 души всеки ден са се нуждаели от болнично лечение. Прогнозите са, че ще стигнат 5000 до дни. 

Най-засегнати са малките децата и възрастните над 75 години, макар да имаше масова безплатна ваксинация точно сред тези групи от населението. Стана ясно, че в страната циркулира щам на вируса, който е мутирал 7 пъти през последните месеци. Затова и се говори за супергрип.

Засега не се предвижда масово затваряне на училища, въпреки че някои го направиха заради стотици разболели се деца. Други пък въведоха периодична дезинфекция и ограничиха пеенето в класните стаи в опит да намалят предаването на вируса.

 

грип болници Англия
