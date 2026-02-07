Мария Корина Мачадо: Изборите във Венецуела може да се проведат тази година

В интервю за Politico, лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че вярва, че избори в страната ѝ могат да се проведат по-късно тази година.

"Вярваме, че истинският процес на прехвърляне с ръчно гласуване може да се осъществи след девет до десет месеца“, каза Мачадо.

Мачадо, чиято партия заяви, че е спечелила 70% от гласовете на изборите във Венецуела през 2024 г., се срещна с президента Доналд Тръмп и разговаря с висши дипломати и американски законодатели миналия месец след залавянето на дългогодишния лидер на страната Николас Мадуро от САЩ, припомня Ройтерс.

"Имаме легитимно ръководство с огромна народна подкрепа и нашите въоръжени сили също подкрепят прехода към демокрация“, каза тя пред Politico.

През януари Тръмп заяви, че обмисля да "включи“ Мачадо по някакъв начин, въпреки че е подкрепял временния президент на Венецуела Делси Родригес.

Мачадо каза пред Politico, че все още не е говорила с Тръмп за изборния процес.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред американските законодатели на изслушване на 28 януари, че новите лидери на Венецуела се насочват към по-тесни връзки с Вашингтон, преди да се срещнат с Мачадо по-късно същия ден.

В края на минлата година Мария Корина Мачадо спечели и Нобелова награда за мир.