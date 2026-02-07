IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Мария Корина Мачадо: Изборите във Венецуела може да се проведат тази година

Имаме легитимно ръководство с огромна народна подкрепа, добави опозиционният лидер

07.02.2026 | 04:35 ч. 0
Reuters

Reuters

В интервю за Politico, лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че вярва, че избори в страната ѝ могат да се проведат по-късно тази година.

"Вярваме, че истинският процес на прехвърляне с ръчно гласуване може да се осъществи след девет до десет месеца“, каза Мачадо. 
Мачадо, чиято партия заяви, че е спечелила 70% от гласовете на изборите във Венецуела през 2024 г., се срещна с президента Доналд Тръмп и разговаря с висши дипломати и американски законодатели миналия месец след залавянето на дългогодишния лидер на страната Николас Мадуро от САЩ, припомня Ройтерс.

"Имаме легитимно ръководство с огромна народна подкрепа и нашите въоръжени сили също подкрепят прехода към демокрация“, каза тя пред Politico.

През януари Тръмп заяви, че обмисля да "включи“ Мачадо по някакъв начин, въпреки че е подкрепял временния президент на Венецуела Делси Родригес.

Мачадо каза пред Politico, че все още не е говорила с Тръмп за изборния процес.

Свързани статии

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред американските законодатели на изслушване на 28 януари, че новите лидери на Венецуела се насочват към по-тесни връзки с Вашингтон, преди да се срещнат с Мачадо по-късно същия ден.

В края на минлата година Мария Корина Мачадо спечели и Нобелова награда за мир.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Корина Мачадо Венецуела опозиционен лидер Николас Мадуро избори Делси Родригес
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem