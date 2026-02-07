Грип, настинка, алергии, инфекции и киселинен рефлукс са само няколко възможни причини за кашлицата. Има много различни начини за справяне със симптомите на кашлицата, включително и природни средства. Кои са те?

Мед

Някои хора споделят, че медът може да помогне за облекчаване на кашлицата. В преглед на проучвания от 2021 г. изследователите са разгледали ефекта от използването на мед за лечение на кашлица при инфекции на горните дихателни пътища. Те са установили, че медът е по-добър от обичайните методи, както в потискането на кашлицата, така и в предотвратяването на необходимостта от антибиотици.

В друго проучване изследователи са сравнили меда с декстрометорфан, често срещано средство за потискане на кашлицата, като са установили, че и двете могат да бъдат ефективни при управлението на кашлицата.

Топли течности

Пиенето на различни топли напитки може да осигури облекчаване на симптомите на кашлица. Топлите напитки, които могат да бъдат успокояващи, включват: бистри бульони; билкови чайове; безкофеинов черен чай; гореща вода с мед и джинджифил.

Източник: Мащерка, мед и пара – 5 природни метода при кашлица