Американската армия получи нови радари Sentinel A4

Lockheed Martin посочи, че скоро ще премине от „нископроизводствено начално производство“ към „пълнопроизводствено производство“, след което ще пристигнат още радари.

Най-големият в света изпълнител на аерокосмически и отбранителни услуги обяви тази седмица, че неговата радарна платформа за противовъздушна и противоракетна отбрана се приближава до пълнопроизводство, или FRP.

Lockheed Martin потвърди, че е доставила първия радар Sentinel A4 от своето нископроизводително начално производство (LRIP) 2 на армията на Съединените щати. Новата радарна система се внедрява, за да замени остарелия Thales Raytheon Sentinel A3 (AN/MPQ-64A3), въведен през 2013 г., и да замени по-ранната платформа HMMWV, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Новият радар Sentinel A4 (AN/MPQ-65A4) разполага с 360-градусов сензор с активна електронно сканирана решетка (AESA), който ще подобри защитата на американската армия срещу различни въздушни заплахи, включително крилати ракети, безпилотни летателни системи (UAS) и самолети с фиксирано крило и роторни самолети.

Според Lockheed Martin, „Sentinel A4 ще добави възможността за откриване на ракетни, артилерийски и минохвъргачни (RAM) заплахи, осигурявайки местоположение на точката на произход и точката на удара на RAM, като същевременно осигурява допълнителна защита срещу електронни заплахи.“

„По време на Фаза I на IOT&E, Sentinel A4 се интегрира с системата за командване и контрол на противовъздушната отбрана на предната зона (FAAD-C2), потвърждавайки ефективността на отворената си архитектура и оперативната съвместимост в множество мрежи за командване и контрол“, добави Lockheed Martin.

Sentinel A4 е част от текущите усилия на американската армия за модернизиране на своите системи за противовъздушна отбрана с малък обсег,

надграждайки поуките от съвременното бойно поле. Това включва въвеждането на дронове и други безпилотни въздушни заплахи. През април 2023 г. армията обяви, че е започнала ограничен потребителски тест на системата на ракетния полигон White Sands. Два Sentinel-а бяха подложени на изпитания в дневни и нощни условия.

Дори когато Sentinel A4 замени остарелите радарни системи, той все пак ще се интегрира със съществуващата архитектура за противовъздушна отбрана на американската армия, съобщи Defence Blog. Това ще включва споделяне на данни „между сензори и изстрелвачи“ и поддръжка на „многопластова защита срещу заплахи на малка височина и с малък обсег“.

Lockheed Martin потвърди, че ще продължи доставките на Sentinel A4, тъй като наближава пълно производство.

„Тази доставка е важен етап в предоставянето на радарни възможности от следващо поколение на бойците, за да се справят със заплахите на днешния и утрешния ден“, обясни Рик Кордаро, вицепрезидент на Lockheed Martin Radar and Sensor Systems. „Sentinel A4 разширява осведомеността за бойното пространство и подобрява многопластовата защита срещу крилати ракети, безпилотни летателни системи и заплахи с въртящи се и неподвижни крила в сложни среди.“