20-сантиметров снаряд от ПСВ бе открит в... задните части на мъж

На това му се казва… взривоопасно храносмилане. Болница във Франция е била евакуирана, след като мъж постъпил с артилерийски снаряд от Първата световна война... заседнал в задните му части.

Според този, меко казано, "бомбастичен" случай, 24-годишен мъж е бил откаран по спешност в отделението за спешна помощ Rangueil в Тулуза късно в събота вечер, пише Daily Mail.

"Горкият беше в състояние на крайно неудобство, след като бе вкарал голям предмет в ректума си", казва източник.

Хирурзите направили спешна операция, по време на която открили шокиращия източник на болката - активен, невзривен снаряд от 1918 г., с дължина около 20 сантиметра, заседнал вътре, съобщава The Sun.

От страх да не се нажежи ситуацията (буквално) и в болницата - медицинският персонал уведомил сапьорите и пожарната, а сградата била евакуирана. Междувременно около медицинския център бил изграден охранителен периметър, докато властите разследвали взривоопасната ситуация. За щастие старото бойно изделие - което било и заострено, и с ширина над 2,5 сантиметра - не било оценено като заплаха.

Екипът за обезвреждане на бомби взел снаряда, а пациентът, френски гражданин, останал в болницата, за да се възстанови след операцията. Не е ясно как антикварният боеприпас е попаднал там, но експерти предполагат, че може да е резултат от парти-номер, който е излязъл извън контрол.

В същото време френският вестник La Dépêche пише, че медицинските екипи в Тулуза са "свикнали да лекуват пострадали по време на сексуални игри".

Очаква се пациента да бъде разпитан от властите по-късно тази седмица, а прокуратурата обмисля да предприеме правни действия срещу него за боравене с "боеприпаси от категория A", според служител.

Снаряди като този са били използвани по време на Първата световна война от Имперската германска армия, която е изстреляла стотици хиляди срещу британските и френските сили по Западния фронт между 1914 и 1918 година. Тези боеприпаси, които са с дата, редовно изплуват по време на "Желязната реколта" - ежегодното събиране на често невзривени боеприпаси от двете световни войни, намирани по ниви, строителни площадки и други разкопани терени.

И макар задните части да звучат като странно място за подобна "находка", шокиращо, това не е прецедент във френска болница. През 2022 г. болницата Sainte Musse в Тулон е била частично евакуирана, след като 88-годишен мъж пристигнал с артилерийски снаряд от Първата световна война, заседнал по сходен начин.