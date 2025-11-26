Калас: Първата стъпка към мир трябва да бъде безусловно прекратяване на огъня

“Първата стъпка към постигането на мир в Украйна трябва да бъде незабавно и безусловно прекратяване на огъня”, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след онлайн заседанието на европейските външни министри.

Калас добави, че всички приветстват усилията на САЩ за постигане на мир, “всички искаме войната да приключи, но е важно как.

“Важно е да продължим подкрепата за Украйна и натиска над Русия, не виждаме никакви признаци Москва да е готова да спре огъня”, върховният представител на ЕС.

По нейните думи са необходими действия, които да направят така, че Русия да не се преструва, че иска преговори, а да изпита нужда да преговаря. “Необходими са още санкции срещу Русия и военна подкрепа за Киев”, каза Калас.

“За последните сто години Русия е нападнала над 19 държави, някои от тях по 3-4 пъти. Нито една от тези държави не е нападала Русия. В преговорите трябва да се уверим, че Русия ще спре агресията завинаги и няма да се опитва насилствено да преначертава границите. Нека се съсредоточим върху това, което Русия трябва да направи, а не какви отстъпки Украйна да предприеме, обобщи Калас по повод предложените планове за мир”, добави тя.

Калас е на мнение, че най-доброто решение за осигуряване на средства за украинската страна е използването на запорираното руско имущество. / БТА