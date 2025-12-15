Защо Германия иска развод с Китай

В продължение на две десетилетия Германия и Китай бяха икономическа двойка, създадена в рая, като и двете се възползваха щедро от процъфтяващата световна търговия: Германия доставяше машините, необходими на Китай за производството на потребителски стоки за останалата част от света.

Сега Китай вече не се нуждае от Германия - и Германия иска развод.

За първи път от десетилетия германските фирми и политици поставят под въпрос неограничената свободна търговия, която превърна страната в индустриална сила. Нейните производители искат защита от по-евтини, по-бързи и все по-добри китайски конкуренти.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви миналия месец, че Берлин ще защити местните производители на стомана от китайски конкуренти. Неговото правителство затегна забраната за китайски компоненти в мобилните мрежи за данни и сигнализира за подкрепа за клаузите „купувай европейско“ за публични търгове.

На първото си заседание през ноември новосъздаденият Съвет за национална сигурност на Мерц разгледа стратегическите рискове от господството на Китай върху няколко критични минерала. Сега той работи по мерки за диверсификация, според германски служител.

Отчуждението на Германия от Китай се подготвя от известно време. Подпомогнати от ниските производствени разходи, слабия юан и държавните субсидии, китайските производители все повече водят в сектори, в които германските компании доминираха доскоро, не само в Китай, но и на други пазари, включително в Европа.

Времето на това обаче е до голяма степен свързано с президента Тръмп. Вълна от евтини китайски стоки, от химикали до автомобилни части, започна да залива Европа тази година, след като се отрази на новата тарифна стена на САЩ, казват икономисти и бизнес ръководители.

В резултат на това страна, която някога беше фар на икономическия либерализъм, сама се затопля към тарифи, регулаторни бариери и други протекционистки мерки, които германските политици и ръководители отдавна критикуваха като погрешни или, още по-лошо, „френски“.

„Германия се движи и осъзнава дисбалансите, които също я засягат“, каза френският президент Еманюел Макрон наскоро пред френския ежедневник Les Echos след пътуването си до Китай. „Китай удря сърцето на европейския индустриален и иновационен модел.“

Затихването на най-влиятелния глас на Европа за свободна търговия показва как световната икономика се фрагментира пред лицето на конкуренцията между големите сили между САЩ и Китай и негативната реакция срещу глобализацията, водена от възходящи популистки сили на Запад.

Завъртането на Германия все още не е достигнало до всички ъгли на нейната икономика и правителство.

Колкото по-голяма е експозицията на една компания към Китай, толкова по-трудно е за нея да обърне курса си. Някои производители на автомобили и химикали все още инвестират сериозно в страната. Германските политици също наблюдават през раменете си, докато съюзниците се колебаят между конфронтация и успокояване на Китай.

Посоката на движение обаче става ясна, като произлиза от бизнеса, по-късно се просмуква през влиятелните лобистки организации на страната и, по-скоро, през правителството.

Федерацията на германските индустрии даде първия изстрел през 2019 г., когато се отказа от приятелската си позиция към Китай в доклад, за да нарече страната „системен конкурент“. Тази година федерацията на производителите на машини VDMA – експортно ориентирани бизнес-към-бизнес компании, които формират гръбнака на германската икономика – обвини Китай в нелоялна конкуренция. Тя призова за антидъмпингови мерки и санкции срещу китайски износители, които игнорират европейското законодателство.

Правителството, в допълнение към нова стратегия за икономическа сигурност, която планира да публикува следващата година, работи по „проекти, които се справят с нарастващите икономически, технологични и политически рискове за сигурността при отношенията с Китай“, каза германският служител, запознат с обсъжданията.

Германският външен министър Йохан Вадефул, говорейки този месец по време на първото си пътуване до Китай, заяви, че европейските компании се нуждаят от по-добър достъп до китайския пазар и до ресурсите, които страната произвежда.

„Промяната на тона... е доста забележителна“, каза Андреас Фулда, професор по политически науки в университета в Нотингам и автор на неотдавнашна книга за Германия и Китай. „Сега се нуждаем от реални политики, които да стимулират намаляването на риска и връщането на инвестициите в други страни.“

Преминаването на Китай от купувач към производител на инвестиционни стоки е метеорично. Между 2019 и 2024 г. Германия загуби водещата си позиция в световен пазарен дял в полза на Китай за оборудване и машини за производство на енергия, според данни в предстоящ доклад на мозъчния тръст Rhodium.

Германската водеща позиция в производството на химикали и пътни превозни средства вече е хлабава и изостава значително от Китай на пазара на електрическо оборудване. Тази година за първи път Германия е внесла повече капиталови стоки от Китай, отколкото е изнесла там.

Тенденцията се ускорява: През второто тримесечие на 2025 г. вносът на ръчни скоростни кутии от Китай се е увеличил почти три пъти, според мозъчния тръст Германския икономически институт. Германските производители на автомобили са отбелязали спад на дела си на китайския пазар от половината на една трета за две години.

Общият германски износ за Китай е спаднал с една четвърт от 2019 г. насам, докато вносът се е увеличил рязко. Търговският дефицит на Германия в стоки и услуги с Китай е на път да достигне рекордните 88 милиарда евро тази година, което се равнява на около 102 милиарда долара, според данни на германското правителство.

Това е оставило дълбоки белези.

Производството в Германия е спаднало с 14% от пика си през 2017 г. Според консултантската фирма Ernst & Young, индустриалният сектор е съкратил почти 5% от работните си места от 2019 г. насам. Автомобилният сектор е загубил около 13% от позициите през същия период.

Една компания, която усеща напрежението, е Herrenknecht. Семейният бизнес произвежда и управлява едни от най-сложните машини за пробиване на тунели в света. Багерите, високи до 18 метра, са миниатюрни фабрики, които могат да си проправят път през най-твърдите скали, докато полагат тръби, кабели и облицовки.

Когато Китай започна своето изкачване до статут на световна сила, местните власти се обърнаха към Herrenknecht за най-големите си инфраструктурни проекти. Сега, след поредица от придобивания, китайските конкуренти доминират на световния пазар.

Компанията сега проучва нови пазари, като Индия, и се фокусира върху по-големи и по-сложни проекти. Същевременно се призовава за антидъмпингови разследвания на китайските конкуренти и за подход „Европа на първо място“ към публичните търгове, който би облагодетелствал местните доставчици, каза Хекендорф.

Натискът достига своя апогей в един от основните клъстери на химическата промишленост в Германия, съсредоточен около източногерманския град Лайпциг.

Бившият регион за добив на въглища е бил люлка на европейската химическа промишленост през 19-ти век благодарение на големите местни въглищни мини, а по-късно се превръща в централен за източногерманската индустрия. Регионът затваря мините след обединението на Германия и изгражда химически клъстер, захранван от руски газ. Тази година китайските химикали се вляха в Европа, увеличавайки дела си на пазара на полиамид 6, пластмаса, широко използвана в множество индустрии, до 20% от 5% миналата година, каза Ведран Куюнджич, главен търговски директор на DOMO Chemicals, производител в град Лойна с около 1,3 милиарда евро годишни продажби.

Dow Chemical наскоро заяви, че ще затвори два завода в региона и ще елиминира над 500 работни места. Германският химически гигант BASF и други производители съкратиха хиляди работни места в цяла Германия през последните години, докато се разрастват в Китай.

Ето защо само иновациите няма да са достатъчни, за да се запази производственият капацитет на Европа, каза Дирк Шумахер, главен икономист в германската държавна банка за развитие KfW.