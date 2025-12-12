Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" се готви за власт

"Алтернатива за Германия", крайнодясна партия в Германия, професионализира вътрешната си структура, докато се готви да управлява и да заема публични длъжности. Партията основа ново младежко крило, наречено "Поколение Германия", което е предназначено да бъде идеологическа площадка за подготовка на кандидати и за подготовка на бъдещи длъжностни лица.

Въпреки радикалната си политика, AfD се класира високо в социологическите проучвания и привлича подкрепа, но ще се нуждае от коалиционен партньор, за да управлява на национално ниво, пише журналистът Катя Хойер за Bloomberg.

В Германия се оформя политическа реалност, която дълго време беше немислима. За първи път от Втората световна война насам крайнодясна партия е достатъчно близо до властта, че планира да управлява, а не просто да се разраства и да разрушава. За да се подготви за сценарий, в който може да управлява и да заема публични длъжности, антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия" професионализира вътрешната си структура. Но елегантната организация не е равносилна на умерена политика. Напротив, тя може би е на път да се трансформира в най-мощната си форма досега: ефективна и радикална.

Партията за Германия (AfD) е достигнала критичен кръстопът.

Въпреки че е класифицирана като "дясно екстремистка" от германското вътрешно разузнаване, сега тя е най-голямата опозиционна партия в парламента на страната и води в много анкети. Следващата година пет от 16-те провинции на Германия провеждат регионални избори. В две от тях – и двете в бившата Източна Германия – анкетите показват, че партията може да спечели с близо 40% от гласовете, което я поставя в обсега на пълно мнозинство. И все пак, като млада партия, основана през 2013 г., в миналото ѝ е липсвал персонал , за да запълни позиции – ситуация, която сега се стреми да поправи бързо.

Ключова стъпка е основаването в края на ноември на ново младежко крило, наречено "Поколение Германия". Неговият предшественик, "Младата алтернатива", се разпусна по-рано тази година, след като се оказа трудна за контролиране от партията и често попадаше в заглавията с екстремистка реторика. Новата група е изрично крило на партията, отворено само за членове. Лидерът на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел я вижда като идеологическа площадка за новобранци, казвайки на младите мъже и жени на учредителната конференция: „Вие ще поемете политическа отговорност и първата стъпка за това е успешно младежко крило.“

Новата структура наистина е по-професионална. Новоизбраният лидер на „Поколение Германия“, 28-годишният Жан-Паскал Хом, има добре поддържания вид, който става обичаен за следващото поколение на европейската крайна десница. И той е най-близкото нещо, което AfD има до партиен член, след като се присъедини през 2014 г. на 17-годишна възраст. Той е съгласен с Вайдел, че основната цел на неговата организация е да „развива служителите, избраните представители и, надяваме се, бъдещите членове на правителството“.

Но премереният му тон противоречи на естеството на неговата политика. С история на връзки с крайнодесни групи, Хом открито признава, че няма намерение да прави новото младежко крило по-умерено от старото. Той заяви пред германската преса , че тази промяна е свързана със структурата, като „няма да се дистанцираме от исканията, които отправяме от години“.

Този модел на опаковане на стар радикализъм в нов професионализъм се отразява и в самата партия „Алтернатива за Германия“. През лятото тя прие нов кодекс за поведение на членовете, насочен към постигане на по-единен, умерен вид за парламентарната група. На въпроса дали това показва по-малко краен политически курс, Вайдел отговори, че не вижда „и най-малката причина, поради която трябва да бъдем умерени“. Нейната партия продължава да бъде най-често призоваваната за ред законодателна група в парламента. Програмата ѝ се придържа към радикални концепции като „ремиграция“ – термин, свързан с австрийския активист Мартин Зелнер, който се застъпва за депортиране на нелегални имигранти, както и на хора със статут на пребиваване или дори гражданство.

Досега отказът на „Алтернатива за Германия“ да се насочи към мейнстрийма не ѝ е нанесъл никаква вреда. Тя не само се класира високо в социологическите проучвания, но има и индикации, че започва да привлича мощна подкрепа. Последната стратегия за национална сигурност на САЩ предполага, че администрацията на Доналд Тръмп ще се стреми да „култивира съпротива“ срещу „сегашната траектория на Европа“, което показва подкрепа за крайната десница в целия континент. Делегация от 40 членове на „Алтернатива за Германия“ беше поканена във Вашингтон тази седмица. В Германия влиятелна бизнес лобистка група наскоро отвори своите събития за парламентаристи от „Алтернатива за Германия“. Тя се оттегли след силна негативна реакция, но има корпоративни шефове, особено в бастионите на „Алтернатива за Германия“, които открито признават , че са разговаряли с партия, която вече е получила голям контрол в определени региони.

Все пак има таван за това докъде партията може да стигне самостоятелно. Последните проучвания показват, че нейният избирателен потенциал – това е делът на хората, които казват, че теоретично могат да си представят да гласуват за AfD – е 28%. Това е много близо до реалните резултати от проучванията, които се колебаят около 26%. С други думи, AfD почти е изчерпала потенциала си и е далеч от пълно мнозинство на национално ниво, което така или иначе е много рядко в германската политика. Ще ѝ е необходим коалиционен партньор, за да управлява.

Единствената друга дясноцентристка политическа сила е консервативният ХДС/ХСС, който в момента е на власт. Докато някои от членовете му, особено на изток , са отворени за обсъждане на някаква форма на сътрудничество с AfD, канцлерът Фридрих Мерц заяви , че това никога няма да се случи под негово ръководство. Той посочи многото „фундаментални различия“ между партиите, по-специално евроскептицизма на AfD и антинатовската му реторика.

Тези външнополитически въпроси вече пропукват новата фасада на професионализма.

Докато Германия предприема мащабна програма за превъоръжаване и военна реформа, „Алтернатива за Германия“ (AfD) не може да се споразумее как трябва да се защитава страната, нито дори срещу кого. Миналата седмица говорителят ѝ по въпросите на отбраната, Рюдигер Лукасен, открито атакува в парламента влиятелния лидер на партията в провинция Тюрингия, Бьорн Хьоке, по този въпрос. „Алтернатива за Германия“ е дълбоко разделена по отношение на отношенията на Германия с Русия в частност. Това е толкова важно за управлението на страната, че не може да бъде пренебрегнато.

Въпреки това, водещите политици в Германия не бива да разчитат на посочване на радикализма на „Алтернатива за Германия“ или предполагаемата ѝ неспособност да управлява ефективно правителство с надеждата, че това ще им спечели обратно избирателите, които са се отклонили надясно. Това е стратегия, която се проваля от години. Въпреки значителните вътрешни борби, „Алтернатива за Германия“ е на път да се превърне в по-професионална партия, без да смекчава тона или съдържанието си, и нито избирателите, нито поддръжниците ѝ изглеждат обезкуражени от това.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 1381 гласа