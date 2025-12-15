Случай на проказа е потвърден в Хърватия

Случай на проказа е установен в Хърватия. За последно заболяването в страната е регистрирано преди повече от 30 години, съобщават хърватските медии.

От Клиничната болница в хърватския град Сплит съобщиха, че лицето, на което е поставена диагноза проказа, е работник от Непал, назначен на работа в Сплит, както и че той се лекува у дома и че няма причина за паника.

Мирела Павичич Ивеля, ръководител на отделението по инфекциозни болести в Клиничната болница в Сплит, заяви, че няма причина за паника и стигматизиране на чуждестранните работници. "Рискът от предаването на болестта чрез социален контакт е нисък и не представлява опасност за по-широката част от населението", каза тя пред хърватска телевизия.

Според нея повечето хора имат естествен имунитет, а и ваксинацията срещу туберкулоза също осигурява известна защита.

Мирела Павичич Ивеля обясни, че веднага след установяване на диагнозата пациентът е получил адекватна антибиотична терапия и са били уведомени епидемиолозите от Института за обществено здраве на Сплитско-далматинската област.

Министерството на здравеопазването е потвърдило новината, че пациентът е чуждестранен работник от Непал, който живее в Хърватия със семейството си от две години.

Министърът на здравеопазването на Хърватия Ирена Хръстич е заявила за ХИНА, че появяването на болестта е "последствие от сериозни миграции, които съществуват по света, включително и в Република Хърватия“. Според нея този изолиран случай е правилно разпознат от лекарите и във връзка с него е

проведено епидемиологично разследване.

Хърватският институт за обществено здраве информира в съобщение, цитирано от хърватските медии, че Хърватската здравна система е напълно подготвена за всяка епидемиологична ситуация, независимо дали е често срещана или не. / БТА