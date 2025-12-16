Как американската товарна жп индустрия стана по-мръсна от въглищните електроцентрали

BNSF Railway, една от най-ценните компании в разрастващия се конгломерат Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет, се нарича лидер в областта на опазването на околната среда в железопътния сектор в САЩ с най-чистия локомотивен парк в Северна Америка.

"Когато видите нашите оранжеви локомотиви и товарни вагони с стоманени колела, движещи се по стоманени релси, мислете за околната среда", казва BNSF в най-новия си обзор за устойчивостта.

Но компанията е най-големият играч в индустрия, която има проблем със замърсяването: железопътният транспорт в САЩ е основен източник на замърсяване, изпускайки повече азотен оксид, основният компонент на смога, отколкото всички въглищни електроцентрали в страната, взети заедно, според изчисления на Reuters, използващи правителствени данни, пише Ройтерс.

Железопътният транспорт в САЩ е произвел общо около 485 000 тона азотен оксид през 2024 г., в сравнение с 452 000 тона, излъчени от въглищните електроцентрали в САЩ, според изчисления на Reuters на отчетеното годишно потребление на гориво, умножено по среднопретеглените емисионни норми на EPA за 2023 г.

BNSF, най-голямата железопътна компания за превоз на товари в страната, е отговорна за около една трета от този обем, като през 2024 г. е произвела 161 500 тона азотен оксид, причиняващ смог, според данните.

Позицията на BNSF като най-голяма в железопътния сектор, както и нейната рентабилност, ще бъдат поставени под въпрос, ако регулаторните органи одобрят планираното сливане на Union Pacific и Norfolk Southern на стойност 85 милиарда долара, което ще създаде първия железопътен оператор за превоз на товари от крайбрежие до крайбрежие в САЩ, заяви Грегори Уорън, анализатор на Morningstar.

Подробности за последните емисии на NOx в железопътния сектор, дела на BNSF в тези емисии и факторите, допринасящи за продължаващите високи нива на замърсяване, не са били оповестявани досега.

Замърсяването от локомотиви причинява около 48 милиарда долара разходи за здравеопазване и 3100 преждевременни смъртни случая годишно в САЩ, според инструмента за оценка на риска на EPA.

„Американците не осъзнават колко вредно замърсяване причиняват старите дизелови локомотиви“, каза Бил Магавърн, директор по политиките на Коалицията за чист въздух, калифорнийска група, която се застъпва за общественото здраве.

Стареещи товарни локомотиви

Слабите резултати на железопътния сектор по отношение на емисиите се дължат главно на факта, че той до голяма степен е спрял да подменя старещия си локомотивен парк. Средната възраст на локомотивите в САЩ е около 28 години, в сравнение с 20 години през 2009 г., според доклади на EPA и на сектора.

Това е проблем, защото федералните стандарти за емисиите на локомотивите зависят от възрастта им, като най-старите се ползват с най-леките ограничения.

Без изискване за извеждане от експлоатация на старите локомотиви, железопътният сектор в САЩ бави закупуването на нови, като тази динамика се усилва от опасенията на сектора, че новите регулации на бъдещите администрации могат да направят инвестициите им остарели, според данни на Агенцията за опазване на околната среда и интервюта с анализатори и ръководители на железопътния сектор.

Сенатор Едуард Марки, демократ от Масачузетс, казва, че железопътният транспорт е загубил интереса си към иновациите.

„Нашите стандарти за замърсяване на въздуха за железопътния транспорт имат пропуск, който компаниите използват, за да... запазят старите, замърсяващи влакове на релсите“, каза Марки в изявление пред Ройтерс.

Железопътната индустрия твърди, че това е най-чистият вариант за превоз на товари по суша и цитира данни от Министерството на транспорта на САЩ. Локомотивът може да превози един тон товари на разстояние от около 500 мили с един галон гориво, което е три до четири пъти по-ефективно от камионите.

Асоциацията на американските железопътни компании заяви, че е несправедливо да се сравняват железопътният транспорт с електроцентралите, като посочи, че локомотивите нямат друг избор, освен да използват дизелово гориво. „Тези електроцентрали имат много други възможни варианти за производство на енергия – въглища, природен газ, водна енергия, вятърна енергия, ядрена енергия и др. Това не е случаят с железопътния транспорт“, заяви търговската група пред Ройтерс.

BNSF, от своя страна, заяви пред Ройтерс, че работи за намаляване на емисиите си чрез подобряване на ефективността и технологиите и поддържа твърдението си, че разполага с най-чистия флот в бранша, въз основа на броя на модерните локомотиви, които притежава.

BNSF заяви, че 360 от общо 6780 локомотива са модерни и отговарят на най-строгите федерални стандарти за емисии, наречени Tier 4, което е най-големият брой в бранша.

Това е само 5% от общата флота на компанията, която е активна или в склад, според данни на Surface Transportation Board. За сравнение, конкурентът Canadian National има близо 300 локомотива Tier 4, което съставлява около 27% от общата му флота, според анализатори и прессъобщения на CN за нови поръчки на локомотиви.