Дете, равин и оцелял от Холокоста: Загубени животи при нападението в Сидни

Жертвите на нападението на плажа Бонди бяха обикновени хора - деца, възрастни хора, обществени лидери и семейства - събрали се за мирно религиозно тържество, а няколко души загубиха живота си, опитвайки се да защитят други.

Едно енергично 10-годишно момиче, един виден помощник-равин, един оцелял от Холокоста, роден в Украйна, и един млад мрежов инженер от Франция бяха сред около 15 души, убити, когато двама въоръжени мъже откриха огън по семейства, празнуващи Ханука на емблематичния плаж Бонди в Сидни в неделя.

Австралийските власти, които класифицираха стрелбата като терористична атака, насочена срещу еврейската общност, все още не са публикували официален списък на жертвите.

Въпреки това, ден след една от най-смъртоносните масови стрелби в Австралия, самоличността на няколко жертви се появи чрез публикации в социалните медии, новинарски репортажи и официалния уебсайт на движението Хабад-Любавич, чийто клон на плажа Бонди беше домакин на събитието за Ханука в неделя.

Руското училище "Хармония“ в Сидни потвърди в публикация във Facebook, че 10-годишната Матилда, "бивша ученичка на нашето училище“, е починала "в болница от наранявания, получени от огнестрелно оръжие“.

"Изказваме най-искрени съболезнования на семейството, приятелите и всички засегнати от това трагично събитие“, съобщиха от училището.

Учителката по езици на Матилда, която стартира онлайн кампания за набиране на средства за семейството, я описва като "светло, радостно и жизнерадостно дете, което носи светлина на всички около себе си“.

Според Chabad.org, друга жертва на масовата стрелба е равин Ели Шлангер, 41-годишен помощник-равин в Хабад-Любавич от Бонди. Шлангер е бил на сцената, водещ церемонията по случай Ханука, когато двамата въоръжени мъже откриват огън.

Уебсайтът го описва като "незаменим лидер на общността“, който се е превърнал в "гласовит защитник на защитата на еврейските общности срещу нарастващия антисемитизъм“.

По-рано тази година Шлангер е писал до австралийския премиер Антъни Албанезе, призовавайки го да "действа твърдо“ срещу тероризма и антисемитизма, съобщава уебсайтът.

Около 1000 души се стекоха на плажа Бонди в неделя за "Ханука край морето“, ежегодно събитие, отбелязващо първата нощ на Ханука, осемдневния еврейски фестивал на светлините. Нападателите – баща и син – откриха огън по тълпата, убивайки 15 души и ранявайки най-малко 40 други, включително три деца. Единият от въоръжените е застрелян от полицията, а другият остава в критично състояние.

Сред загиналите са и 87-годишният Александър Клейтман, оцелял от Холокоста, и 27-годишният Дан Елкаям, френски гражданин.

Chabad.org потвърди, че Клейтман, "родом от Украйна, е бил убит, докато е защитавал жена си от огъня“. Той е надживян от съпругата си, две деца и 11 внуци, се казва в уебсайта.