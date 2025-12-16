IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе и Кайли Дженър си взимали почивка, но още са заедно

Актьорът се е фокусирал повече над кариерата си

16.12.2025 | 00:25 ч. 1
Снимка: Getty Images

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са си взимали почивка от връзката си през есента, но не са се разделяли.

В средата на ноември се появиха слухове, че 29-годишният актьор е скъсал с 28-годишната риалити звезда. Но през миналата седмица двамата се появиха заедно на премиерата на новия филм, в който участва Тимъти - "Marty Supreme". Те демонстрираха топли отношения.

Сега източник на "Daily Mail" издава, че звездите са си били взели почивка от връзката преди премиерата.

"Те охладняват и те се стоплят. Преди премиерата, те бяха в цикъл на охладняване. Те не бяха върнали нещата си един на друг, те не се бяха блокирали - те си взимаха почивка", коментира запознатият.

Друг източник отбелязва, че сега актьорът е отдаден повече на кариерата си и за него не би било проблем да не е в любовна връзка.

Още за двойката и желанията на актьора четете в teenproblem.net

