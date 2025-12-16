Стачка на работниците затвори Лувъра

Засегнатият от кризата музей Лувър в Париж беше затворен днес, след като работниците започнаха стачка, с която настояваха за спешни ремонти и увеличаване на персонала. Те протестираха и срещу покачването на цените на билетите за повечето посетители извън ЕС, включително британски и американски туристи.

Най-посещаваният музей в света, който преживя трудни няколко месеца след обир на бижу, щетен теч на вода и опасения за безопасността заради тавана на галерията, може да се сблъска с дни на частично или пълно затваряне в едно от най-натоварените си периоди от годината, ако много от 2100-те му служители гласуват да продължат стачката, пише The Guardian.

Лувърът все още се възстановява от кражбата на 19 октомври, когато банда от четирима души нахлу в музея през деня, откраднайки френски коронни бижута на стойност около 88 милиона евро (77 милиона британски лири) за седем минути, преди да избягат със скутери. Четирима мъже бяха арестувани и разследвани, но бижутата не бяха открити.

През ноември теч повреди 300 до 400 дневника, книги и документи в египетския отдел. Галерия, в която бяха разположени девет стаи с древногръцка керамика, беше затворена поради опасения за безопасността на тавана.

И трите синдиката в Лувъра – CGT, Sud и CFDT – обявиха стачка, заявявайки, че "служителите се чувстват сякаш са последният бастион преди колапса".

Те заявиха, че кражбата на бижута е хвърлила светлина върху години на трудности, съкращения на персонал и недостатъчни държавни инвестиции в музея, който миналата година е имал 8,7 милиона посетители.

Синдикатите заявиха, че е дискриминационно, че Лувърът повишава цените на билетите с 45% за посетители извън Европейското икономическо пространство, за да увеличи приходите си за финансиране на структурни подобрения.

Хора от страни, включително САЩ, Великобритания и Китай, които представляват едни от най-големите посетители на музея, ще трябва да плащат 32 евро, за да влязат от януари.

"Смятаме това за неприемлива дискриминация“, каза Кристиан Галани, служител на синдиката CGT, представляващ работниците в Лувъра. "Още по-лошото е, че тези посетители ще трябва да плащат повече, за да видят порутен музей, където не могат да имат достъп до цялата колекция, защото хронично липсва персонал и залите редовно са затваряни".

Галини определи решението като "абсолютен скандал" и не е редно туристите да плащат за "години натрупани провали".