Оръжейни доставки за $21 млрд.: САЩ все още бавят превъоръжаването на Република Китай

Нови данни от системата за проследяване на продажбите на оръжие в Тайван дадоха индикация за големите забавяния в доставките на оръжие за въоръжените сили на Република Китай, като неизпълнените поръчки са достигнали над 21,45 милиарда долара. Висши служители в правителството на Република Китай в скорошно законодателно разпитване потвърдиха забавяния в доставките на оръжейни системи, които първоначално бяха планирани за 2025 г., включително изтребители F-16 Block 70, планируващи бомби AGM-154C и тежки торпеда MK-48, пише MWM.

Забавянията в доставката на изтребители F-16 Block 70 за познатата като Тайван държава предизвикаха особено остри критики, като самолетът, поръчан през 2019 г., първоначално беше планиран за доставка в началото на 2023 г. Въпреки че началникът на щаба на ВВС Ли Чинг-ран изрази "оптимизъм" през юни 2025 г., че поне 10 самолета ще пристигнат преди края на годината, обаче само един изтребител е доставен от общо поръчани 66.

Въпреки че Конгресът на САЩ беше уведомен през 2017 г. относно намерението на Министерството на националната отбрана на Китайската република да закупи планируващи бомби AGM-154C, договорът не беше официално подписан до февруари 2024 г., което представлява забавяне от близо седем години. Въпреки че Конгресът беше уведомен през 2017 г. и отново през 2020 г. относно китайския интерес към закупуването на тежки торпеда MK-48, напредъкът по одобряването на продажбата беше бавен.

След одобрението на продажбите първоначално беше планирано да бъдат доставени 46 торпеда, преди тази цифра да бъде намалена до само 24. Очаква се торпедата да бъдат доставени едва през 2027 и 2028 г., което се отрази негативно на графика за изпитания на програмата за подводници клас Hai Kun, предназначена за превъоръжаване на ВМС на Китайската република.

Министерството на националната отбрана на Китайската република е силно ограничено във възможностите си за обществени поръчки за отбрана,

като липсата на международно признание или дипломатически отношения на правителството с почти всички държави, с изключение на дванадесет по-малки, кара повечето доставчици на оръжие да не желаят да въоръжат силите му. Правителството на Китайската република остава в състояние на гражданска война с международно признатото правителство на Китайската народна република в континентален Китай, като и двете твърдят, че са единствените легитимни представители на китайската нация. Липсата на алтернативи на Съединените щати като доставчик на оръжие от страна на правителството на Тайпе се счита за водещ фактор, който е позволил на Вашингтон да забави доставките и да откаже достъп до определени видове оборудване, като например по-модерния изтребител от пето поколение F-35A , което доведе до поръчки за по-малко способния F-16.

През октомври Министерството на националната отбрана на Китайската република изрази загриженост относно забавената доставка на изтребители F-16, последните от които първоначално са били предназначени за доставка през 2027 г., но сега е възможно да пристигнат в страната едва в началото на 2030-те години. В отговор на забавянето на доставките, премиерът Чо Джунг-тай заяви , че правителството не изключва „предприемане на съдебни действия срещу производителя“, но отбеляза, че сделката за обществени поръчки на стойност 8,2 милиарда долара е била изпълнена чрез процеса на САЩ за продажби на военни в чужбина, който не предвижда директни искове за обезщетение. Преди това началникът на щаба на ВВС генерал-лейтенант Лий Чинг-йен заяви пред Комисията по външни работи и национална отбрана, че причината за забавянията са „прекъсвания във веригата за доставки, недостиг на работна сила в Lockheed Martin и тестове за интеграция на хардуер и софтуер“. Той добави, че министерството преоценява общия график и коригира етапите на плащане, за да гарантира, че не се извършват плащания за недоставено оборудване.