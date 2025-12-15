Украйна порази с подводни дронове руска подводница в пристанище Новоросийск ВИДЕО

Украински подводни дронове поразиха и извадиха от строя руска подводница от клас "Кило" в най-важната останала база на руския флот в Черно море. Това е станало факт при първата операция от този вид, съобщиха украински официални лица, предаде Ройтерс.

Ударът, извършен от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) с нейни дронове, порази подводницата в пристанището на Новоросийск, където Русия е пребазирала много военни кораби, за да ги постави извън обсега на украинските удари.

Кадри, публикувани от СБУ, показаха мощна експлозия, изригнала от водата на кей близо до мястото, където бяха акостирали подводницата и други кораби. Ройтерс потвърди местоположението на видеото, използвайки плана на пристанището и кейовете.

Александър Камишин, съветник на президента Володимир Зеленски, написа в "Екс", че това е първият случай в историята, в който подводен дрон е неутрализирал подводница.

Украйна, която практически вече няма военноморски флот, е използвала морски дронове и ракети, за да тормози руския военноморски Черноморски флот и да го изтласка от позициите му в пристанищния град Севастопол на окупирания полуостров Крим.

Дизелово-електрическата подводница беше един от многото плавателни съдове, които Русия беше принудена да премести от Крим в Новоросийск в южната част на Русия, съобщи СБУ.

Подводницата може да превозва най-малко четири крилати ракети от типа "Калибър".

Русия не коментира веднага публично атаката, посочва Ройтерс. (БТА)

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 1754 гласа