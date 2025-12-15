Украйна порази с подводни дронове руска подводница в пристанище Новоросийск ВИДЕО

Украински подводни дронове поразиха и извадиха от строя руска подводница от клас "Кило" в най-важната останала база на руския флот в Черно море. Това е станало факт при първата операция от този вид, съобщиха украински официални лица, предаде Ройтерс.
Ударът, извършен от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) с нейни дронове, порази подводницата в пристанището на Новоросийск, където Русия е пребазирала много военни кораби, за да ги постави извън обсега на украинските удари.
Кадри, публикувани от СБУ, показаха мощна експлозия, изригнала от водата на кей близо до мястото, където бяха акостирали подводницата и други кораби. Ройтерс потвърди местоположението на видеото, използвайки плана на пристанището и кейовете.
Александър Камишин, съветник на президента Володимир Зеленски, написа в "Екс", че това е първият случай в историята, в който подводен дрон е неутрализирал подводница.
Украйна, която практически вече няма военноморски флот, е използвала морски дронове и ракети, за да тормози руския военноморски Черноморски флот и да го изтласка от позициите му в пристанищния град Севастопол на окупирания полуостров Крим.
Дизелово-електрическата подводница беше един от многото плавателни съдове, които Русия беше принудена да премести от Крим в Новоросийск в южната част на Русия, съобщи СБУ.
Подводницата може да превозва най-малко четири крилати ракети от типа "Калибър".
Русия не коментира веднага публично атаката, посочва Ройтерс. (БТА)