84-годишен от Флорида простреля сина си в лицето

84-годишен мъж от Флорида беше обвинен в опит за убийство, след като според полицията е прострелял сина си в лицето.

По информация на Florida Today и ClickOrlando, Уилям Новак от Палм Бей, Флорида - град, разположен на около 121 километра от Орландо - е бил арестуван във вторник, 9 декември, след предполагаем семеен конфликт в дома му. Според клетвена декларация за вероятна причина, с която разполагат изданията, полицията е била изпратена на адреса, в района на улица "Hawksbill", малко след 19:30 ч. местно време, след сигнал за стрелба. Обаждането на 911 е било подадено от жена, която се е представила като съпругата на пострадалия син.

Детектив Никол Браун пише в документа, че Новак е живеел със своята 85-годишна съпруга и тяхната 62-годишна дъщеря. По данни на разследването той се е грижел и за двете - съпругата му е била на домашни хоспис грижи, а дъщерята е с увреждане.

На 9 декември синът на Новак и неговата съпруга дошли на посещение. Жената е разказала на полицаите, че 84-годишният мъж започнал да им се оплаква, че е разстроен, защото не са го посетили през уикенда, въпреки че, според показанията, двойката посещавала дома му всяка седмица.

Между бащата и сина избухнал спор, по време на който Новак заявил: "Махай се от къщата ми, или ще те застрелям."

Според полицията след това Новак влязъл в спалнята си, взел пистолет и минал покрай снаха си. Той стигнал до кухнята и прострелял сина си в лицето, след което се върнал обратно в спалнята и излязъл без оръжието, твърди жената.

След стрелбата 84-годишният мъж казал: "Какво току-що се случи?"

Веднага след това започнал да плаче и да крещи.

Пострадалият бил откаран в болница и е бил поставен под седация заради тежките си наранявания, съобщават ClickOrlando и People. Куршумът го е ударил в лицето, разпаднал се е и е останал в областта на лицето и челюстта му, се посочва в декларацията. Самият Новак също е бил хоспитализиран заради високо кръвно налягане.

Според информацията на изданията Уилям Новак е обвинен в опит за убийство. Той е бил настанен в ареста на "Brevard County Jail Complex" в Шарпс, Флорида. Първото му съдебно заседание е било проведено в четвъртък, 11 декември. Съдия му е назначил служебен защитник и е постановил той да остане задържан без право на гаранция.