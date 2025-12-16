IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Класически рецепти за Игнажден на 20 декември

Един прекрасен празник

16.12.2025 | 06:00 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Игнажден е ден, в който се почита паметта на свети Игнатий Богоносец. Обикновено с Игнажден започват коледните празници. В Източна България на този ден е първата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна. Празникът се свързва със зимното слънцестоене и се смята за началото на новата година. Нарича се още Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз или Полазовден. Най-характерен за празника е обичаят „полазване“. От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и следващата година.

Какво да сложите на трапезата за празника?

Обредна питка за Игнажден

Традиционно е постна (без яйца и млечни продукти), защото Игнажден е в периода на коледните пости.

Необходими продукти:

  • 500 г брашно
  • 300 мл топла вода
  • 1 пакетче суха мая (или 20 г прясна)
  • 1 ч. л. захар
  • 1 ч. л. сол
  • 3 с. л. олио
  • 1 с. л. оцет (прави питката пухкава)
  • малко брашно за доизмесване

Разтворете маята, захарта и малко брашно в част от топлата вода. Оставете да шупне 10 минути. Пресейте брашното, направете кладенче и добавете солта, олиото, оцета и сместа с маята. Замесете меко тесто, като добавяте постепенно водата. Месете около 10 минути, докато стане еластично. Оставете тестото да втаса 1 час в покрит съд на топло. Оформете питка – най-често се прави с кръст, слънчеви форми или плитки. Намажете отгоре с малко олио и поръсете с брашно или сусам. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути.

* По желание можете да сложите монета за късмет.

Източник: Класически рецепти за Игнажден

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Игнажден рецепти празници
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem