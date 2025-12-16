IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Погром в Триъгълника на властта: Неизвестни "заклаха" прасето-касичка

Розовата арт инсталация бе поставена от "Продължаваме промяната"

16.12.2025 | 06:30 ч. 0
Снимка - Dariknews.bg

Снимка - Dariknews.bg

Разрушиха огромната прасе-касичка, поставена от "Продължаваме Промяната" като протестна арт инсталация в Триъгълника на властта между парламента, Министерския съвет и президентската институция, съобщава Dariknews.bg.

Огромното розово прасе още в края на ноември бе прочит на ПП за Бюджет 2026 година, който лидерът на партията и депутат от ПП-ДБ Асен Василев призова да не бъде приеман, защото не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет. Последваха редица протести, част от които бе и инсталацията. 

На 10 декември рано сутринта, часове преди най-големия многохиляден протест, който доведе след себе си и оставката на правителството, до касичката бе поставен и жълт диван, наречен от организаторите "Диван диван". 

Диванът към момента е непокътнат, единствено има поставена табела "Кой разпореди това безобразие". 

Няма яснота кой и защо е разрушил арт инсталацията. 

