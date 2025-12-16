Конкурентни лидери в търговията с руски петрол засегнати от санкциите на ЕС

Европейският съюз (ЕС) наложи санкции на двама търговци на петрол, които обвинява, че играят важна роля в улесняването на руския износ на енергия, което е голям удар по тайния пазар, който финансира войната на Москва срещу Украйна, пише WSJ.

В документ, публикуван в понеделник, ЕС включи в черния списък Етибар Еюб от Азербайджан и Муртаза Лахани от Пакистан, като част от по-широките усилия на Брюксел да увеличи натиска върху руската икономика и да засили подкрепата за Киев.

Тази стъпка идва в момент, в който европейските лидери се опитват да си осигурят място на масата за преговорите, водени от САЩ, за прекратяване на войната. Тези преговори продължиха през уикенда в Берлин, където пратениците на президента Тръмп се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски.

ЕС обвини Еюб и Лахани, че осигуряват "значителен източник на приходи" за Москва, като транспортират петрол и рафинирани горива на рискови кораби, които скриват произхода на товарите си. Санкциите замразяват всички активи, които търговците имат в блока, забраняват им влизането и ограничават кои лица могат да правят бизнес с тях.

"Много ме изненада, че по-рано днес видях в новините, че името ми е посочено в най-новите санкции на ЕС. Такова посочване е неоснователно и незаконосъобразно", заяви Еюб по електронна поща. "Никога не съм правил нищо незаконосъобразно."Ролята на азербайджанския търговец на руския петролен пазар беше разкрита в статия на Wall Street Journal миналата година.

Лахани заяви в изявление, че счита „основата за тези мерки за неоснователна“ и че ще се оттегли от управленските си позиции в компаниите, които притежава. Те включват Mercantile & Maritime Group, компания със седалище в Дубай, която търгува с петрол и има терминал за съхранение в Обединените арабски емирства.

Новите санкции на ЕС, които следват целевите мерки на САЩ срещу двамата най-големи производители на петрол в Русия през октомври, са насочени и към три други лица, обвинени в незаконни доставки на петрол.

Мерките вероятно ще затруднят още повече енергийната машина на Москва. Износът на петрол и газ е жизненоважен за руската икономика, като съставлява до една трета от приходите на федералния бюджет.

Руският петрол вече се търгува с голяма отстъпка спрямо суровия петрол, произведен другаде, което отразява високите разходи за заобикаляне на западните санкции. Цените са потиснати и от украинските атаки срещу танкери, превозващи руски суров петрол.

Търговците играят жизненоважна роля в позволяването на Русия да продава петрол в чужбина, като използват връзки, баланси и флоти от танкери, за да намерят купувачи и да организират логистиката и финансирането. Десетилетия наред Русия работеше с западни търговски фирми, за да свърже петролните си богатства с глобалните пазари. Но след нахлуването в Украйна през 2022 г. тя се обърна към по-непрозрачна мрежа от посредници, за да избегне контрола.

Това предизвика лов от страна на западните власти, за да разберат кой помага на Москва.

САЩ не наложиха санкции на нито един от търговците, които бяха обект на санкции от страна на ЕС в понеделник, а вместо това се фокусираха върху отделни кораби и, по-скоро, върху големите руски производители на петрол.

Обединеното кралство наложи санкции на Еюб по-рано тази година и по-рано заяви, че фирмите, свързани с него, са ключови фигури на руския енергиен пазар.

Никоя западната власт не е налагала санкции на Lakhani, който е направил кариера в рискови сектори на петролния пазар, включително Венецуела и Ирак от епохата на Саддам Хюсеин.

Все пак, новите санкции на ЕС е малко вероятно да представляват непреодолими проблеми за Русия. През почти четири години война Москва е разработила паралелна система за транспортиране, търговия и плащания за износ на петрол, която я изолира от западните санкции.

Русия имаше преднина поради първоначалната предпазливост на западните официални лица, които изготвиха леки санкции от страх да не предизвикат скок в цените на енергията на световните пазари.

Еюб сключи тайна сделка с подкрепяната от държавата „Роснефт“ да поеме потоците от петрол, които преди това се управляваха от швейцарската компания за суровини „Трафигура Груп“, след инвазията през 2022 г., съобщи вестникът миналата година.

ЕС заяви в понеделник, че Еюб „улеснява доставките и износа на руски петрол, по-специално от „Роснефт“, като прикрива действителния произход на петрола“. Блокът добави, че той управлява мрежа от фирми, които „контролират и използват голяма част от корабите в така наречената „сенчеста флота“ на Русия“.

Лахани също беше обвинен от ЕС, че улеснява транспортирането и износа на петрол от „Роснефт“. Блокът заяви, че той контролира кораби, които нямат адекватна застраховка, извършват опасни операции и предприемат мерки, за да избегнат откриването им.

В изявлението си Лахани заяви, че „не притежава кораби, нито пряко, нито косвено“. Той не коментира твърдението на ЕС, че е осигурявал приходи на руското правителство. Лахани вече е отричал да има някаква роля на руския петролен пазар или в сенчестия флот.

Вестникът за първи път съобщи през 2023 г. за интереса на западните власти към възможните дейности на Лахани на руския петролен пазар.

Времето, в което бяха наложени санкциите в понеделник, е иронично. Лахани е бил принуден да прекрати бизнеса си с „Роснефт“ по-рано тази година, когато е изпаднал в немилост пред главния изпълнителен директор Игор Сечин, според представители на „Роснефт“ и други лица, запознати с бизнеса на Лахани. „Роснефт“ е казала на Лахани да предаде петролните потоци и корабите, които преди това е контролирал, на Еюб и неговите сътрудници.

Азербайджанският търговец сега се занимава с по-голямата част от износа на "Роснефт", казват източниците.

