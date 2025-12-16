Лукашено: Ако Мадуро реши да напусне Венецуела, той е добре дошъл в Беларус

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви в интервю за американската телевизия "Нюзмакс", че венецуелският му колега Николас Мадуро е добре дошъл в страната му, ако се откаже от държавния си пост, съобщава Ройтерс.

Лукашенко обаче подчерта, че този въпрос не е бил обсъждан с Мадуро.

През последните месеци САЩ струпаха военна сила в южната част на Карибско море и започнаха да нанасят удари по плавателни съдове, които Вашингтон смята, че са използвани от наркотрафиканти. Освен това президентът Доналд Тръмп заяви, че скоро във Венецуела могат да започнат и сухопътни операции на американската армия.

Каракас обвини Вашингтон, че се опитва да свали венецуелското правителство, за да сложи ръка върху огромните петролни запаси на страната.

В рамките на интервюто Лукашенко добави, че Беларус и Венецуела имат дългогодишни отношения.

"Мадуро никога не ни е бил враг или неприятел. Ако иска да дойде в Беларус, вратата е отворена, но честно да ви кажа този въпрос никога не е бил обсъждан. Мадуро не е човек, който ще подаде оставка или ще избяга, той е героичен мъж", добави беларуският лидер.

Лукашенко също така отбеляза, че би се радвал да обсъди въпроса за Венецуела и други теми с президента Тръмп. / БТА