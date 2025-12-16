IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Лукашено: Ако Мадуро реши да напусне Венецуела, той е добре дошъл в Беларус

Мадуро не е враг или неприятел, а героичен мъж, добави той

16.12.2025 | 21:52 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви в интервю за американската телевизия "Нюзмакс", че венецуелският му колега Николас Мадуро е добре дошъл в страната му, ако се откаже от държавния си пост, съобщава Ройтерс. 

Лукашенко обаче подчерта, че този въпрос не е бил обсъждан с Мадуро.  

През последните месеци САЩ струпаха военна сила в южната част на Карибско море и започнаха да нанасят удари по плавателни съдове, които Вашингтон смята, че са използвани от наркотрафиканти. Освен това президентът Доналд Тръмп заяви, че скоро във Венецуела могат да започнат и сухопътни операции на американската армия.

Каракас обвини Вашингтон, че се опитва да свали венецуелското правителство, за да сложи ръка върху огромните петролни запаси на страната.

В рамките на интервюто Лукашенко добави, че Беларус и Венецуела имат дългогодишни отношения.

Свързани статии

"Мадуро никога не ни е бил враг или неприятел. Ако иска да дойде в Беларус, вратата е отворена, но честно да ви кажа този въпрос никога не е бил обсъждан. Мадуро не е човек, който ще подаде оставка или ще избяга, той е героичен мъж", добави беларуският лидер. 

Лукашенко също така отбеляза, че би се радвал да обсъди въпроса за Венецуела и други теми с президента Тръмп.  / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукашенко Беларус Марудо покана
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem