Зеленски и Санду чертаят общ път към ЕС

След срещата между президента на Молдова Мая Санду и президента на Украйна Володимир Зеленски в Хага бе съобщено, че Молдова и Украйна ще напредват едновременно и в тясна координация по пътя към членство в Европейския съюз, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Срещата се състоя в кулоарите на дипломатическата конференция за учредяване на Международна комисия за уреждане на претенциите за компенсации за щети заради войната в Украйна.

Мая Санду заяви, че по време на срещата двамата държавни глави са обсъдили ситуацията на фронта, изключителната устойчивост на Украйна и международните усилия за постигане на мир в Украйна и на целия европейски континент. Тя подчерта, че „Молдова подкрепя всички усилия за достоен и траен мир“.

„Докато бях в Хага по повод учредяването на международната комисия, проведох разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски. Говорихме и за пътя на нашите страни към ЕС. Членството в ЕС ще постави Молдова в зона на мир и стабилност и ще допринесе за повишаване на сигурността на Украйна. Оставаме ангажирани да работим с нашите партньори за един мирен, сигурен и европейски бъдещe за Молдова, Украйна и целия регион,“ заяви Мая Санду.

От своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази благодарност за оказаната от Молдова подкрепа и за готовността ѝ за сътрудничество.

„В Хага се срещнах с президента на Молдова Мая Санду. Обсъдихме възможните направления за партньорство и се договорихме за бъдещи контакти. В същото време говорихме за усилията за мир, сигурност и възстановяване на Украйна след края на войната. Подчертах необходимостта от поддържане на натиск върху Русия и противодействие на всички възможни заплахи. Един от важните въпроси бе нашият съвместен път към членство в ЕС. Съгласихме се, че бъдещият напредък за Украйна и Молдова трябва да бъде постигнат едновременно и в тясна координация,“ заяви Володимир Зеленски.

Дипломатическата конференция е посветена на приемането на Конвенцията за учредяване на Международна комисия за уреждане на претенциите за компенсации за щети заради войната в Украйна. Събитието се провежда в Хага, Нидерландия. Конвенцията е разработена под егидата на Съвета на Европа. Молдова заема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа от ноември 2025 г. до май 2026 г.

Международната комисия за Украйна е международен механизъм, чиято цел е да преглежда и урежда искове за обезщетение за щети, причинени от руската агресия срещу Украйна. Комисията представлява следващата стъпка след учредяването на Регистъра на щетите за Украйна, който бе договорен от държавните и правителствените ръководители на Срещата на върха на Съвета на Европа в Рейкявик. До момента в Регистъра са се включили 44 държави и Европейският съюз, като вече са постъпили над 80 000 искания. Новата Комисия ще има мандат да разглежда, оценява и урежда исковете, подадени в Регистъра, и да определя, случай по случай, размера на дължимото обезщетение, пише БТА.