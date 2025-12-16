Зеленски по въпроса за териториите: Все още не говорим за референдум

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в отговор на журналистически въпроси, че засега не се говори за провеждане на референдум по отношение на териториалния въпрос, по-специално за Донбас.

"Във всеки случай, все още не говорим за референдум. Това е сложен документ и сложни решения. Опитваме се да направим всичко възможно, за да не усложняваме допълнително и без това трудния живот на украинците заради войната с едно или друго решение“, каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Държавният глава отбеляза, че все още не е намерен компромис по териториалния въпрос в мирните преговори.

"Що се отнася до позицията на руснаците, тя не се е променила досега. Знаете, че те искат нашия Донбас. Нашата позиция е практична, реалистична и справедлива и ние я отстояваме. Не искаме да се отказваме от нашия Донбас. Американците искат да намерят компромис и предлагат "свободна икономическа зона“, каза Зеленски и обясни, че "свободна икономическа зона“ не означава под контрола на Руската федерация.

"Това са важни характеристики за мен на всеки формат за Донбас. Нито де юре, нито де факто ще признаем Донбас за руски – частта, която е временно окупирана“, категориче е украинският лидер.

Същевременно той добави, че работата по тези въпроси ще продължи.

"Знаете, че това е един от ключовите въпроси и засега нямаме консенсус по него“, каза Зеленски.

На 15 декември в Берлин президентът Володимир Зеленски проведе разговори с американска делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

След разговорите Зеленски отбеляза, че страните имат различни позиции по териториалния въпрос, като уточни, че по време на тези преговори американската делегация е изразила позицията на Русия, а не е отправила искания към Украйна.