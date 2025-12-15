Донбас е една от “червените линии”, определени от Зеленски на преговорите в Берлин

Украйна е готова да направи "многобройни компромиси“ в името на мира, но изтеглянето на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас остава "червена линия“ за президента Володимир Зеленски, пише германският Bild. Днес преговорите в берлинската столица между украинската и американската делегация продължават.

Украинският президент е готов да обсъди отказът на страната си от членство в НАТО и провеждането на избори в кратки срокове, но отказва да изтегли войските от контролираната от ВСУ част на Донбас.

"Украйна е готова да се съгласи и с двете точки при определени условия. Въпреки това тя ще трябва да отстъпи на Русия редица територии. За украинците това е неприемливо“, се посочва в текста, цитиран от Bild.

Германският вестник цитира неназован украински чиновник, който е заявил, че Киев "няма да приеме“ предложението за изтегляне на войските, тъй като това ще бъде равносилно на капитулация. Украйна, от своя страна, предлага Русия да изтегли своите войски по същия начин.

"Ако украинските войски се оттеглят, да речем, на пет-десет километра, защо руските войски не трябва да се оттеглят на същото разстояние навътре в окупираните територии?“, пита източникът.

След неделния ден от преговорите американският специален пратеник на Тръмп Стив Уиткоф заяви, че делегациите са постигнали “значителен напредък” в преговорите.

Срещата с участието на украинския президент Володимир Зеленски, неговия съветник и зет на американския лидер Джаред Къшнър продължи пет часа. Страните обсъдиха 20-точковия мирен план на САЩ и икономически въпроси. Преговорите ще продължат на 15 декември.