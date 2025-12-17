САЩ подготвят нови санкции срещу Русия

САЩ подготвят нов кръг от санкции срещу енергийния сектор на Русия, за да увеличат натиска върху Москва, в случай че президентът Владимир Путин отхвърли мирно споразумение с Украйна, според запознати с въпроса.

Вашингтон обмисля варианти, като например атаки срещу кораби от така наречения руски флот от танкери в сянка, използвани за транспортиране на московски петрол, както и срещу търговци, които улесняват транзакциите, казаха източници, пожелали анонимност, за да обсъдят частни обсъждания.

Новите мерки биха могли да бъдат разкрити още тази седмица, казаха някои от източниците.

Министърът на финансите Скот Бесент обсъди плановете, когато се срещна с група европейски посланици по-рано тази седмица, съобщиха източниците. "Президентът Тръмп е президентът на мира и аз повторих, че под негово ръководство Америка ще продължи да дава приоритет на прекратяването на войната в Украйна", написа той в публикация в социалната медийна платформа X след срещата.

My thanks to @EUAmbUS Ambassador Neliupšienė for hosting discussions this morning with the 27 EU Ambassadors to the United States. President Trump is the President of Peace, and I reiterated that under his leadership, America will continue to prioritize ending the war in… pic.twitter.com/3SfQiL4lvw — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 15, 2025

Поредица от санкции, наложени на Русия, откакто тя започна пълномащабната си война срещу Украйна през 2022 г., не са променили сметките на Путин досега. Мерките, насочени към големите петролни компании и търговията на Москва, обаче доведоха до срив на цените на суровия петрол до най-ниските им нива от началото на инвазията, което допълнително натовари и без това затруднената икономика на страната, пише Bloomberg.

Дискусиите относно по-нататъшни мерки идват, след като преговарящите от САЩ и Украйна постигнаха известен напредък тази седмица по отношение на условията на потенциално мирно споразумение. Американският пратеник Стив Виткоф беше в Берлин за двудневни разговори с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери относно последните предложения.

Американски, украински и европейски представители приветстваха значителния напредък по набор от гаранции, подкрепени от САЩ, за осигуряване на следвоенната сигурност на Киев.

Някои от източниците казаха, че остават спорни въпроси относно бъдещия статут на териториите в Източна Украйна, използването на замразени активи на руската централна банка и управлението на Запорожката атомна електроцентрала. Киев също така иска да види в писмен вид какво точно биха направили съюзниците му, ако Русия отново нахлуе в Украйна.

Русия поиска Украйна да отстъпи райони от Донбас,

който включва Донецка и Луганска област, и които войските и пълномощниците на Путин са се опитвали, но не са успели, да окупират от 2014 г. насам. Предложенията на САЩ предполагат превръщането на неокупираната зона в демилитаризирана или свободна икономическа зона под специална администрация.

Не е ясно дали тази земя ще бъде де факто призната за руска съгласно тези планове и какви, ако има такива, отстъпки е готова да предложи Москва в замяна. Киев и много от неговите съюзници се противопоставиха на перспективата да отстъпят територия на Русия и да изтеглят войските си от райони, критични за отбраната на Украйна.

Американски представители също така разглеждат обездвижените руски активи като част от всяко бъдещо мирно споразумение, според някои от източниците, точно когато европейските лидери ще решат по-късно тази седмица дали да използват замразените активи, за да предоставят военна и икономическа помощ на Украйна. Москва реагира яростно на тази перспектива , знак, според някои от източниците, че се опитва да попречи на осъществяването на този ход и се стреми към облекчаване на санкциите срещу все по-болящата си икономика.

С преговорите, обременени от трудни въпроси относно територията и гаранциите за сигурност, вниманието се измества към отговора на Путин, като засега няма много индикации, че е готов да прекрати атаките си или да промени целите си.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви тази седмица, че е „много уверен“, че войната е към своя край. Въпреки това, в интервю за ABC News той заяви, че териториалните искания на Москва остават непроменени и изключи разполагането на войски на НАТО в Украйна съгласно мирно споразумение.

„Почти сигурен съм, че сме на прага на разрешаването на тази ужасна криза“, каза Рябков, без да дава подробности. „Готови сме да постигнем сделка, да използвам думата на президента Тръмп, и се надявам, стискайте палци, тя да се случи по-скоро, отколкото по-късно.“

Серията санкции срещу Русия не допринесе особено за повишаване на цената на петрола, пазар, който преминава към излишък, за който се очаква да расте едва през следващата година. Фючърсите на Brent са надолу с 20% тази година и се сринаха до най-ниското си ниво от февруари 2021 г. във вторник.

Зеленски заяви в понеделник, че има споразумение със САЩ гаранциите за сигурност да станат правно обвързващи чрез гласуване в Конгреса като част от всяка сделка за прекратяване на войната. Той също така каза, че очаква САЩ да се консултират с Русия, докато украинските преговарящи може да се върнат в САЩ за по-нататъшни разговори през следващите дни.