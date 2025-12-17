IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На последните места сме по материално благосъстояние в ЕС заедно с Унгария

През 2024 г. Люксембург отбелязва най-високото ниво на ФИП на човек

17.12.2025 | 18:20 ч. 26
Снимка: Pixabay/ cocoparisienne

Най-ниските нива на фактическо индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението през 2024 г. са регистрирани в Латвия (28 на сто под средноро за ЕС), Унгария и България (с по 27 на сто под средното за ЕС) равнище, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Справка в НСИ показва, че през 2023 г. най-ниските нива на ФИП на човек от населението са били регистрирани в Унгария и България (с по 30 на сто под средното за ЕС-27_2020 равнище) и Латвия (26 на сто). ФИП, изразено в стандарти на покупателната способност, измерва материалното благосъстояние на домакинствата. 

През 2024 г. Люксембург отбелязва най-високото ниво на ФИП на човек от населението с 46 на сто над средното равнище за ЕС-27_2020, следван от Нидерландия (20 на сто) и Германия (19 на сто).

През миналата година нивото на фактическото индивидуално потребление на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира значително между държавите - членки на ЕС, от 72 до 146 на сто от средното равнище в EС-27_2020=100.  През 2024 г. десет държави членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за ЕС-27_2020, пише БТА. 

БВП на човек от населението в СПС, който е измерител на икономическата активност, също показва значителни разлики между държавите членки, като десет държави бележат БВП на човек от населението над средното ниво за ЕС. През 2024 г. Люксембург отбелязва най-високи нива на БВП на човек от населението, изразени в СПС между държавите - членки на ЕС, с 245 на сто от средното за ЕС-27_2020, изпреварвайки Ирландия (221 на сто) и Нидерландия (134 на сто).

Най-ниските нива на БВП на човек от населението са регистрирани в България (66 на сто от средното за ЕС-27 - 2020 равнище), Латвия (68 на сто) и Гърция (69 на сто). 

НСИ материално благосъстояние Европейски съюз Унгария
