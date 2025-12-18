Тръмп: Наследих бъркотия, сега я оправям, но не ме оценяват

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи. В него той се похвали с постиженията си и обвини предшественика си от демократите за растящите потребителски цени. Словото бе произнесено в момент, когато партията му се готви за междинните избори догодина, предаде Ройтерс.

"Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям", каза лидерът на САЩ във встъпителните си изречения.

Президентът републиканец, който често недоволства, че не го оценяват достатъчно за постиженията му, похвали работата на правителството си през отминаващата година по редица въпроси, вариращи от намаляването на незаконните пресичания на границите до свалянето на цените на някои стоки.

Обръщението даде възможност на президента и да засегне проблема с разходите за живот на хората, който републиканецът Тръмп често отминава като измислица на демократите. И по този пункт той отново обвини предшественика си Джо Байдън, но на практика призна, че цените остават високи.

"Ще сваля тези цени и ще го направя много бързо", каза Тръмп. Той обеща на американците "икономически разцвет, какъвто светът никога не е виждал", и обяви, че всеки американски военнослужещ ще получи еднократен чек за 1776 долара преди Коледа – 1776 като годината на Декларацията за независимост, с която са създадени САЩ, събитие, от което догодина се отбелязват 250 години, отбелязва Франс прес.

През ноември догодина Републиканската партия ще се яви на избори, на които ще се бори да запази контрола си над Камарата на представителите и Сената. Демократите ще се опитат да им попречат, като стратегията им е да атакуват опонентите си за растящите разходи за живот и здравеопазването, което според тях при управлението на републиканците е станало по-недостъпно.

На миналогодишните избори високата инфлация през четирите години на Байдън в Белия дом помогна на Тръмп да победи съперника си от демократите Камала Харис. Но митническата политика на републиканеца създаде несигурност и повиши цените в икономика, управлявана от неговото правителство вече почти година – и сега Тръмп, подобно на Байдън преди него, среща трудности да убеди американците, че икономиката е в добро здраве.

Според проучване на Ройтерс/Ипсос от вторник едва 33% от пълнолетните американци одобряват подхода на републиканеца в стопанската сфера.

Тръмп произнесе снощната си реч, която бе излъчена в най-гледаното ефирно време, от Залата за дипломатически приеми на Белия дом, а не от Овалния кабинет, откъдето обикновено се отправят президентските обръщения към нацията.

Преди словото му демократ номер едно в Сената Чък Шумър от Ню Йорк възрази, че републиканецът се е провалил в изпълнението на предизборните си обещания.

"Обещаваше, че ще понижи цените още в първия си ден (като президент). Това беше най-голямото му обещание. Това беше най-голямата причина той да спечели изборите. А вместо това цените не спират да растат", каза Шумър на пресконференция на Капитолия. /БТА