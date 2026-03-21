Иран атакувал обект за ядрени изследвания в Израел

Израелската армия потвърди пред Франс Прес за „пряко попадение на иранска ракета“ върху сграда в град Димона в южната част на Израел, където се намира обект за ядрени изследвания.

След като в социалните мрежи бяха разпространени кадри, показващи как огнено кълбо се разбива в земята, израелската армия посочи, че става дума за „пряко попадение на ракета върху сграда“.

Около тридесет и девет души са били ранени днес след едно или няколко попадения на ирански ракети в района на Димона, казаха израелските спасителни служби.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.