Зарков за възможна коалиция с Радев: Танц, който се играе от двама

В България имаме раздираща и все по-задълбочаваща се криза с цените, с покупателната способност и стандарта на живот. Това каза лидерът на БСП Крум Зарков в предаването "Опорни хора".

"Тези кризи са системни, подобно на ситуацията с правосъдието. Те няма да бъдат решени чрез компенсации тук-там, а само със системен подход - на изкривените пазари, на нарушената конкурентоспособност, на всичко, което прави така, че хем производителите страдат заради ниските цени, хем потребителите са в безизходица, защото не могат да си ги позволят. По тази верига трябва да бъдат предприети мерки. И ще ви кажа една тайна - те не са десни мерки, които си мислят, че пазарът, IT или изкуственият интелект ще ги поправи. Друг подход трябва", посочи социалистът.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали БСП би си партнирала с коалицията на Румен Радев - "Прогресивна България", при следващо управление Зарков отговори: "Това е танц, който се играе от двама, ще видим".

"Ние бихме си партнирали с много политически сили, граждански организации и ако щете, физически лица, които разпознават обществени каузи. В това Народно събрание ще има няколко много важни задачи от първия ден. Една от тях е да се състави компетентно и устойчиво правителство и тогава всеки ще има своята отговорност", обясни той.

"Ние ще поемем нашата в дух на взаимодействие, на принципност и прозрачност. Никога няма да бъдем подчинени обаче, ако това питате", категоричен бе Зарков пред Bulgaria ON AIR.