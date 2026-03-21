Министър Трайков: Имаме горива, компенсацията ще се дава при 1,60€ за литър гориво

В сегашната геополитическа обстановка няма липса на горива. Това заяви в ефира на "Опорни хора" министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

"Има достатъчно количества, но обстановката на несигурност, съчетана с логистични проблеми и повишаване на разходи, повишава цените", посочи още министърът.

"Дали ще вкарате допълнително количество отнякъде, било и от Русия, в сегашната ситуация няма да повлияе значително на международните цени", смята Трайков.

На въпрос на Ганиела Ангелова може ли да се наложи освобождаване на националните резерви на гориво, енергийният министър отговори:

"Първо трябва да се знае, че националните резерви не са за да се регулира ценово пазара и не са достатъчни това да стане. Това са резерви, които се поддържат в случай, че няма горива, а не в случай, че са скъпи... Това няма как да повлияе на цената".

Според Трайков трябва пазарна и всеобхватна интервенция в много по-голям мащаб, за да повлияе.

"Резервите трябва да си служат за първоначалната цел - да са резерви", категоричен бе министърът пред Bulgaria ON AIR.

Той разказа за мярката на правителството за подпомагане с 20 евро на уязвимите групи.

"В решението на правителството е фиксирано 1,60 евро за литър гориво.

Все още не е достигната тази граница. Надявам се и да не достигне. Но ако това стане, според условията на решението ще бъде активирана мярката за компенсации", обясни Трайков.

Енергийният министър коментира и евентуална мярка за намаляване на ДДС на горивата.

"Това е, което имаме на разположение като фискално действие. Нямаме такова решение. Не съм привърженик на такива мерки, но в сравнение с мярката по отношение на ресторантьорите, тази би свършила една идея по-добра работа. Тук маржовете е по-лесно да се контролират от рафинерията през търговците на едро, където ги има, и търговците на дребно, защото по този начин облекчението би стигнало до крайния клиент", анализира Трайков.

Трайков взе отношение и за казуса с "Лукойл Нефтохим", преструктурирането на БЕХ, Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" и други актуални енергийни теми.

