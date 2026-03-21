IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Путин: Русия остава верен приятел и надежден партньор на Иран

Руският президент поздрави иранското ръководство по случай Новруз

21.03.2026 | 10:59 ч.
Снимка: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин поздрави иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Кремъл.

Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.

"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.

Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Свързани статии

Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Иран Русия Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem