Дете на 3 години почина от глад в Гърция

Съдебномедицинският доклад сочи пълно лишаване от храна в продължение на дни

18.12.2025 | 11:25 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Тригодишно дете почина от глад в Гърция. Детето е докарано от 24-годишната си майка в Университетската болница в Александруполис в безсъзнание в сряда следобед, където е потвърдена смъртта му. Предполага се, че е починало около 24 часа преди транспортирането му.

Майката на детето е арестувана по обвинения за излагане на малолетен на опасност, съобщи кореспондентът на „24 часа“.

В ход е криминално разследване на условията на живот в семейството.

Съдебномедицинската експертиза е установила, че детето е починало от сърдечен пристъп, причинен от продължително лишаване от храна и прогресивна мултиорганна недостатъчност.

24-годишната майка остава в ареста. Първоначалните твърдения са били, че детето е имало здравословен проблем, който е пречел на храненето му, но това се опровергава от съдебномедицинския доклад, който сочи пълно лишаване от храна в продължение на дни.

Властите официално ще извикат бащата на детето за разпит, който живее и работи в Турция, което е наложило задействане на процедури по неговото издирване и призоваване, за да се изясни степента на неговата осведоменост за състоянието на детето.

Трагедията шокира местната общност, като се очаква в следващите часове прокуратурата в Александруполис да повдигне по-тежки обвинения въз основа на новите доказателства.

 

Тагове:

дете глад Гърция
