Латвия скочи срещу Джуд Лоу като Путин, "Магьосникът от Кремъл" обслужвал руската пропаганда

В началото на 2026 г. "Магьосникът от Кремъл" - дългоочакваният филм за Владимир Путин и неговия близък кръг - излезе по кината. Режисирана от френския режисьор Оливие Асаяс, драмата се върти около руския президент и измисления политически стратег на име Вадим Баранов, базирана на бившия идеолог на Кремъл Владислав Сурков. Джуд Лоу играе Путин, а Пол Дано - Баранов. Заснет в Латвия, филмът предизвика остри негативни реакции от филмови критици и правителствени служители, които обвиниха продукцията в насърчаване на "кремълски наративи". Дебатът раздели критици и служители в цяла Европа.

За какво се разказва във филма?

"Магьосникът от Кремъл" обхваща началото на 90-те до средата на 2010-те години, проследявайки възхода на измисления телевизионен продуцент и политически стратег Вадим Баранов на фона на мащабни политически промени - от разпадането на Съветския съюз до анексирането на Крим.

Освен Баранов, историята включва и други герои, моделирани по реални фигури, като олигарха Борис Березовски, бившия изпълнителен директор на ЮКОС Михаил Ходорковски и бизнесмена Евгений Пригожин, който по-късно ще ръководи наемническата група "Вагнер". Някои се появяват с истинските си имена, докато други са едва прикрити, но лесно разпознаваеми. Създателите подчертават, че филмът е художествено произведение, което драматизира реални исторически събития.

Филмът е базиран на едноименния роман на швейцарско-италианския автор Джулиано да Емполи. Публикуван във Франция през април 2022 г., малко след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, книгата веднага се превърна в бестселър. Филмовата адаптация е режисирана от Оливие Асаяс, който спечели наградата за най-добър режисьор в Кан през 2016 г. за "Личен купувач" (той сподели приза с Кристиан Мунджу, който режисира "Завършване"). Сценарият е написан съвместно с писателя Еманюел Карер, който, за разлика от да Емполи и Асаяс, е писал много за Русия.

Продукцията е с бюджет от 23 милиона евро - голям сума за европейски арт филм. В актьорския състав са Джуд Лоу като Путин, Пол Дано като Баранов и Алисия Викандер като любовницата на Баранов, Ксения. Лоу, подобно на съсценариста Карер, публично е подкрепял покойния Алексей Навални.

Заснемането се е състояло в Рига, Латвия. Проектът е продуциран от френското студио Gaumont в партньорство с латвийската компания Forma Pro Films, която е допринесла с няколко местни актьори, включително Андрис Кейшс като Пригожин.

Прием в Русия и Западна Европа

Премиерата на "Магьосникът от Кремъл" бе на филмовия фестивал във Венеция в края на август 2025 г. Критиците му дават смесени отзиви и филмът има скромни оценки в Rotten Tomatoes. Vulture и Le Monde го хвалят като "изключително забавен" и "отличен", докато The Guardian и The Independent го отхвърлят като "трудоемък" и "посредствен".

В Русия реакциите също бяха разделени. "Комерсант" отбеляза, че макар филмът да критикува Кремъл, го прави "без силни чувства", докато "Форбс Русия" твърди, че в крайна сметка той изобразява Путин в ласкателна светлина.

Филмовият критик Антон Долин прогнозира, че филмът никога няма да види руска кинопремиера - прогноза, която се оказа точна. Създателите на филма никога не са се стремили към разпространение в Русия.

"Това е англоезичен филм, заснет в Латвия с американски и латвийски актьори и френски екип, насочен предимно към френска публика", каза Асаяс.

Режисьорът описа историята като изследване на корените на съвременната политическа система на Русия, като Путин е само един от няколкото антигерои. Главните актьори, междувременно, подчертаха, че не искат героите им да бъдат сведени до едномерни фигури.

"Не мисля, че винаги трябва да търсите положителни качества в героите", каза Дано на премиерата. "Но трябва да сте готови да разберете тяхната гледна точка. Да наречем Баранов просто злодей би било твърде опростено."

Прием в Латвия

В Латвия критиците и официалните лица твърдят, че "Магьосникът от Кремъл" в крайна сметка играе в полза на руската пропаганда.

"Това не само показва липса на разбиране за политическата ситуация в Русия и нейната еволюция след разпадането на Съветския съюз", пише критикът Кристине Симсоне. "Това също така отразява тонове, свързани с наративите на Кремъл - а именно идеята, че западната политика, особено тази на Съединените щати, е виновна за днешния политически климат в Русия и извън нея."

Филмовата критика Дарта Цериня осъди решението да се снима в Латвия.

"Френските режисьори очевидно не виждат проблем в това да направят филм за Русия в страна, която някога е била окупирана - и да го правят, докато Русия окупира друга страна", пише тя.

Дита Риетума, ръководител на Националния филмов център на Латвия, заяви, че филмът "хуманизира и митологизира Путин", представяйки го като "интересен, мистериозен персонаж" и усилвайки елементи, "благоприятни за руските наративи".

Латвийските власти отказаха да съфинансират филма. Латвийската агенция за инвестиции и развитие написа, че проектът може, "в настоящия геополитически контекст", да служи на целите на руската пропаганда. Службата за държавна сигурност на Латвия също заяви, че филмът не осъжда ясно руската външна политика и следователно би подкрепил кремълската пропаганда.

Светлана Пунте, продуцент във Forma Pro Films, не се съгласява с тези твърдения.

"Аз лично не го виждам по този начин", казва тя пред Meduza. "Според мен филмът изобразява как елементи в руското общество са допринесли за възхода на авторитарна система. Той включва сложни, критични сцени, показващи морално отчуждение и цинизъм на най-високите нива на властта."

Le Monde, който разгледа подробно създаването на "Магьосникът от Кремъл", също коментира Forma Pro Films. Вестникът описва компанията като основана от хора, родом от Русия, които, според Le Monde, говорят латвийски "слабо" и следователно "са останали донякъде в периферията на местната филмова индустрия".

Според уебсайта на компанията, Forma Pro Films се ръководи от президента Игор Пронин и главния изпълнителен директор Юлия Зайцева. Пронин изглежда е роден в Русия, според профила му във Facebook, докато Зайцева - според публично достъпни записи - е руска гражданка. Нито Пронин, нито Зайцева са посочени като официални собственици на компанията. Крайният бенефициент, посочен в Регистъра на предприятията на Латвия, обаче е Виктория Зайцева, латвийска гражданка.

Le Monde посочва един от партньорите на Forma Pro Films като Гилад Регев, "магнат в недвижимите имоти", за когото се твърди, че е имал бизнес контакти с Михаил Скигин, съсобственик на нефтения терминал в Санкт Петербург. Бащата на Скигин, Дмитрий Скигин, е бил голям бизнесмен в Санкт Петербург през 90-те години и се е запознал с Владимир Путин, който тогава е бил служител в градската администрация.

Авторката на статията в Le Monde е Анна Корягина, украинска журналистка и преводачка, която живее във Франция от много години и пише за филмовата индустрия. В интервю за украинското издание Detektor Media тя поясни, че не вярва, че създателите на "Магьосникът от Кремъл" умишлено са се опитвали да популяризират руската пропаганда:

"Не, те наистина искаха да направят филм за властта. Просто се сблъскаха с реалността на страна, която има "късмета" да има обща граница с Русия. Те дойдоха в Латвия, беше им отказано държавно финансиране и, освен това, попаднаха на местна компания с връзки с Русия", обясни тя.

Светлана Пунте заяви, че Forma Pro Films възнамерява да съди Le Monde заради статията.

Въпреки че Le Monde представя Forma Pro Films като маргинален играч, компанията е сред най-големите филмови продуцентски компании в Латвия. Преди началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, тя пое множество руски филмови проекти. Компанията твърди пред Meduza, че по-голямата част от работата ѝ сега идва от Съединените щати. Forma Pro Films работи и с руски режисьори и продуценти, базирани извън Русия, които, според компанията, не подкрепят войната.

В Латвия обаче въпросите относно Forma Pro Films се простират отвъд идеологията и обхващат финансите. Инга Блесе, заместник-ръководител на Националния филмов център на Латвия, заяви пред държавния телевизионен оператор LTV, че някои от проектите на компанията са повдигнали опасения относно прозрачността на финансирането им. Офисът на Блесе е ръководил програма за съфинансиране на чуждестранни продукции до 2022 г.

"Проверката на източниците на финансиране е задължителна част от всяко заявление за държавната програма за отстъпки за филми", казва Светлана Пунте пред Meduza в отговор. "Правителствените органи, които преглеждат тези проекти, са напълно информирани за структурата и произхода на финансирането."

„Магьосникът от Кремъл“ излезе в Латвия на 6 февруари. Данните за боксофиса в Латвия не са оповестени публично.