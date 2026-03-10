Крисчън Бейл се завърна на големия екран с роля в "Булката!"

Крисчън Бейл се завърна на големия екран с нова роля в предстоящия фантастичен филм "Булката!" ("The Bride!"), а малко преди премиерата актьорът разкри, че една конкретна сцена неочаквано е върнала разговора към доста по-ранен етап от кариерата му.

В интервю за BuzzFeed журналист му обърнал внимание, че определен момент във филма напомня за изпълнението му в мюзикъла "Newsies" от 1992 г. 52-годишният Бейл реагирал с чувство за хумор, но побързал да уточни, че новият проект няма много общо с онзи филм отпреди десетилетия.

"Никога не бих си помислил, че някой ще свърже "Newsies" с "Булката!" - това е истерично. Но чакай, има огромна разлика. "Newsies" е мюзикъл. Това не е мюзикъл", казва Бейл пред изданието.

Във филма, режисиран от Маги Джиленхол, участват още Джеси Бъкли, Джейк Джилънхол и Питър Сарсгард, а историята се развива в научнофантастичен свят.

Говорейки за сцената, провокирала сравнението, Бейл обяснява, че движението в нея не трябва да се възприема като типичен музикален номер. Според него става дума за силна физическа реакция, пряко свързана със самия сюжет.

"Това е нещо като безумно енергичен изблик, обзет от обсебване. Ще го разберете, когато изгледате целия филм, но изобщо не е мюзикъл, нали?", обяснява той.

Макар сцената да изисква известна физическа експресия, Бейл признава, че не се вижда отново в мюзикъл.

"Не мисля, че някога пак ще стъпя в мюзикъл през живота си. Разбира се, никога не казвай никога, но за това - почти никога не казвай никога", казва актьорът.

Въпреки това той не крие, че самото заснемане на този момент му е донесло удоволствие. По думите му сцената не включва типичната лекота на танцов номер, а тежки обувки и много по-сурова, спонтанна енергия.

"Беше чудесен момент, но всъщност е по-скоро спонтанен танц на протест, който прераства в сериозен протест със сериозни последствия", разкрива Бейл.

"Newsies" излиза през април 1992 г. и в него Бейл си партнира с Дейвид Москов, Люк Едуардс, Робърт Дювал и Бил Пулман.

В скорошно интервю за People Маги Джилънхолсъщо говори за съвместната си работа с Бейл - почти 18 години след "Черният рицар" ("The Dark Knight"). Този път обаче двамата не са колеги пред камера, а тя го режисира.

"Наистина много го харесвах и работата по този филм беше невероятна, но не беше и наполовина толкова интимна, колкото това, което се изискваше тук", казва тя, сравнявайки двете преживявания.

"Затова, дори когато му се обадих, за да му предложа ролята... беше минало толкова много време, откакто бяхме работили заедно, че имах чувството, че онова, за което трябваше веднага да започнем да говорим, да мислим, да обсъждаме и да усещаме заедно, е много по-дълбоко от това, до което стигнахме предишния път. Още първият разговор беше като нещо съвсем ново", добавя тя.

"Булката!" тръгна по кината на 6 март, а в актьорския състав влизат още Пенелопе Крус, Джулиан Хъф, Джон Магаро и Анет Бенинг.